Kubilay Aydın dünya listelerini zorluyor

Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük 1 numaralı elektronik müzik odaklı çalışan ve aynı zamanda DJ’lerin, yapımcıların ve müzik severlerin şarkıları yüksek kaliteli indirmesine olanak sağlayan müzik platformu Beatport’a ilk defa giren Türk Dj Kubilay Aydın bir kez daha listeye girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sutiation şarkısının ardından çıkardığı yeni şarkısı Rompe ile ilk günden listeleri alt üst etti. Beatport’tun Tech House Top 100 listesine 52. sıradan girerek aynı ay içerisinde dünya listelerinde iki kez yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarılarının bir tesadüf olmadığını, ortada ciddi bir emeğin ve özverinin olduğunu, yaptığı müzik ile Türkiye’yi dünya çapında en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.