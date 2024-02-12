Kubilay Aka Türk futboluna damgasını vuran efsane kaptan Galip Kulaksızoğlu ile beyazperdede  

1907 – 1924 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kaptanlık, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Galip Bey futbol zekâsı, üstün oyun tekniği, gözü kara, çevik ve asla pes etmeyen takım oyunu anlayışıyla Türk futbolunun en büyük yıldızlarından biridir. Millî mücadele yıllarında, işgal kuvvetleriyle yapılan bir maçta, topa eğildiğinde karşı tarafın attığı bir tekmeyle, başına sert bir darbe alarak kanlar içinde yere düşmesine rağmen oyuna devam etmesi ve maçın kazanılmasını sağlaması dönemin spor camiasında büyük takdir toplamıştır. Sadece futbolda değil tenis, hokey ve kürek sporlarında da devrin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Kulaksızoğlu, 1939 yılındaki vefatına dek, yürekten bağlı olduğu Fenerbahçe için çalışmaya devam etmiş ve cenazesi Fenerbahçe Stadından kaldırılmıştır.

SAYGI DUYULAN ÖZEL BİR KARAKTER

Her hafta statta futbol oynayarak deşarj olduğunu dile getiren Kubilay Aka, canlandırdığı Galip Bey karakterini şu sözleriyle anlattı; “Tarihte örnek alınması gereken, efsane bir karaktere hayat veriyorum. O yüzden anlatırken de çok saygılı bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Böyle karakterleri canlandırabilmek, geçmişe dokunabilmek bizim için çok büyük bir şans. O yüzden onur duyuyorum. Galip Bey’i canlandırırken içimde sadece gurur duygusu oluyor.”

Film ekibi; ilk olarak yaklaşık 110 yıl öncesine giderek o dönemin oyun kurallarını, takım dizilişlerini, sporcu kıyafetlerini ve malzemelerini (krampon, forma, şort, konç, top gibi) araştırdı. Ardından yoğun ve meşakkatli bir araştırma süreciyle başlayan futbolcu seçmeleri için amatör kulüpler ile görüşmeler yapıldı ve 900’e yakın genç amatör futbolcuya ulaşıldı.

Futbol yetenekleri, dönem ve karakter uyumu, oyuncu performansı ve ekip çalışması uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak 90 sporcu belirlendi. Bu kriterlere uygun olarak seçilen oyuncular takım-takım ayrıldı ve tarihteki maçların skorlarına ve bilgilerine göre maç aksiyonları planlandı. Hazırlık süreçlerinde, önce suni çimde, ardından toprak sahada yaklaşık 2 ay antrenmanlar yapıldı. Çekim takvimi yaklaştıkça döneme ait krampon, forma, şort, çorap ve toplarla antrenmanlar yapan ekiplerin Harington Kupası müsabakası çekimi ise 4 günde gerçekleştirildi.

VİZYONA SAYILI GÜNLER KALA FİLMİN ÖN BİLETLERİ SATIŞTA

16 Şubat’ta vizyona girecek, Zaferin Rengi filminin biletleri Paribu Cineverse, Biletinial ve Biletiva platformlarında ön satışta. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Abdullah Oğuz'un oturduğu, Zaferin Rengi filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

Zaferin Rengi 16 Şubat’ta sinemalarda…