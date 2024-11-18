Kristal Kar'da Yılbaşı

Üstün hizmet anlayışı ile destinasyon olarak Sarıkamış’ı da ön plana çıkarmayı hedefleyen Duja Chalet, 144 odası, kapalı yüzme havuzu, 500 kişilik toplantı salonu ve çocuk kulübü ile bu sezon da misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Hiç kayak sporu ile tanışmamış misafirler, Duja Chalet'de ücretsiz temel kayak eğitim dersi alabilecekler.

Benzersiz Bir Yılbaşı

Yılbaşı için muhteşem bir program hazırlayan Duja Chalet, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Sinan Güleryüz'ü misafirleri ile buluşturacak. Pek çok gösteri ve etkinliğin yer alacağı programda, çocuklar için de gün ve gece boyunca devam edecek etkinlikler yer alırken, gece kulübü de unutulmaz bir akşam için hizmet verecek.

Duja Hotels ekibi, şömine başında çocuklar ve noel baba buluşması ve dans gösterileri ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi için misafirlerini ağırlamaya hazır.

Duja Chalet Ski Center

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip kış turizmin öncü şehirlerinden biri olan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki tesis, dünyada ender olarak görülen kristal kar ayrıcalığıyla ve 3 adet telesiyej ile kayak tutkunlarına hizmet veriyor.

Toplam uzunluğu 25 kilometre olan 9 adet pist bulunan Sarıkamış'ta, pistlerin ikisi zirveden Karanlıkdere mevkiine, pistlerin beş tanesi zirveden 1. Etap mevkiine, diğer iki pist de zirveden otele kadar uzanıyor. Başlangıç pisti, 1 Kolay Pist, 3 Orta Pist, 3 Zor Pist bulunuyor. Ayrıca çevre uzunluğu 50 kilometre olan ve 5 kilometresi Uluslararası Cross Country Federasyonu tescilli Cross Country Pisti de kayak tutkusunu bir şölene dönüştürüyor.