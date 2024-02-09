Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi

Grafi 2000 Prodüksiyon yapımı Kral Şakir: “Devler Uyandı” filmi vizyona girdi. Kral Şakir’in altıncı filmi olan Kral Şakir: “Devler Uyandı”, günümüzde en çok tartışılan konu yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor.

Nemrut Dağı’nın kültürel zenginliklerini çocukların gözünden beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şu şekilde: “Ünlü bir teknoloji firması elektronik cihazları mobil hale getirilerek, yapay zeka ile hareket edebilecekleri sistem geliştirir. Şakir ve ailesi bu firmanın yaptığı ürünlere hayranlık duyarlar. Şirketin sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir’in babanesi olan Arkeolog Seniha’nın önderliğinde keşif gezileri düzenliyor ve tarih öncesine ait bir taşı ortaya çıkarıyor. Bu taşın içine hapsolmuş kötü savaşçı, yüzyıllardır kilitli kaldığı taştan dışarı çıkıyor ve Harun’un karakterine bürünüyor. Şakir ve ailesi, Nemrut Dağı’nda heykel başlarının gizemi ile kaybolan babane Seniha’yı bulmaya çalışacak, hem de dünyayı kötü niyetli savaşçılardan koruyacak”

Kral Şakir’in eğlendirirken çocuklara çok güçlü mesajlar verdiğine vurgu yapan yapımcı Grafi2000 Prodüksiyon Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu, “Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, akran zorbalığı ve yapay zeka Kral Şakir çocukların günümüzde karşılaştığı sorunları hep filmlerinde ele aldı, bu alanlara karşı farkındalık geliştirdi. Son filmimizde de çokca tartışılan yapay zekayı ve teknolojiyi kötüye kullanmayı işliyoruz. Bu temayı ülkemizin tarihi zenginliğini de içine alacak şekilde beyaz perdeye taşıyoruz. ‘Devler Uyandı’ görsel teknik açıdan da çok ilerde. Filmimiz 3D animasyon teknikleriyle gerçek mekan algısı yaratıyor. Umarız çocukların ve ailelerin keyifle izleyeceği bir film olur” dedi.

CJ ENM Türkiye tarafından Kral Şakir: “Devler Uyandı” filmi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 16 Şubat haftasında sinemalarda. Film şubat ayı içerisinde Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Avusturya’da vizyona girecek. 85 dakikalık film, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarafından da destekleniyor.