Köy okullarının Morgül öğretmeni

Dünyada İyilik Var Derneği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “Herkes için iyilik” sloganı ile yola çıkan ve başkanlığını hayırsever iş insanı Menekşe Kankavi’nin yaptığı dernek üyeleri, bu kez de İstanbul'un yanı başında bulunan Beykoz'a bağlı Paşamandıra köyündeki Firuzbey İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine okul müdiresi Fatma Bayraktar’ın ev sahipliğinde ulaştılar. Dernek kurucu üyesi olan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül’ün sahne çalışmalarından topladığı bağışlarla Firuzbey İlkokulu ana sınıfındaki dört ile beş yaşlarında otuz çocuğa kıyafetler, oyuncak ve çikolatalardan oluşan hediye paketleri verdiler.

İki engelli bireye de tekerlekli sandalye…

Ziyarette ayrıca Beykoz Engelliler Derneği’ne bağlı iki engelli bireyden 13 yaşındaki “serebral palsi” hastası Mesut Barış ile 23 yaşındaki %96 “spina bifida” hastası Ceyhun Şen'e iki akülü tekerlekli sandalyeleri de teslim edildi. Okul müdiresi Fatma Bayraktar’ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe okul müdür yardımcısı Enes Kaplan, öğretmenler ile dernek genel sekreteri Arif Işık, dernek engellilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Polat ve üye Songül Gökdere’de katıldılar.

Ünlü hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül köy okulundaki çocuklarla tek tek ilgilenerek öğretmenlik yaptı, birlikte şarkılar söyledi. Sanatçı “Beş buçuk yaşında ilkokula başladım. Fakir ailenin çocuğu olduğum için bayramlarda yardım dernekleri bana kıyafet verirdi. Bugün o günlerdeki anılarım kalbimde canlandı. Hem duygulandım hem çok mutlu oldum” dedi.