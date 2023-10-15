Köprü filminin özel gösterimine yoğun ilgi

Türkiye ve Gürcistan’ın ünlü oyuncuların yer aldığı Köprü filmin yönetmenliğini Erekle Baduraşvili, yapımcılığını ise Wonder Yapım/ Erdal Küçük ve Önder Asru yaptı. Filmin başrollerinde Emre Kızılırmak ve Gürcistan’ın ünlü pop yıldızı Nini Baduraşvili yer alırken ayrıca Gürcistan’ın duayen sinema oyuncusu Zurab Tsintskiladze, Kristine İmadadze ve Elif Baysal'ın da filmde rol aldı. Köprü filminin çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul’da gerçekleşti.

Acısını kalbine gömdü seti tamamladı

Özel gösterime katılan oyuncular toplu şekilde basına poz verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başrol oyuncularından Emre Kızılırmak "Böylesine bir projede olmak beni çok heyecanlandırdı. Çekimler her iki ülkede de gerçekleşti. Gürcistan’da insanlar çok sıcak ve samimiydi. Bu projenin bir film olmaktan öte bir kardeşlik projesi olduğunu düşünüyorum. Adı gibi iki ülke arasında bir köprü oldu derken Nini Baduraşvili ise "Film benim için çok önemli film ilk bölümlerinde babam yönetmendi. Onu kaybettim. Filmin çekimlerine devam ettik ve bu film ona adıyorum" dedi.

İlklerin projesi

Film yapımcıları Erdal Küçük ve Önder Asru ise "Çekimlerin hemen başlangıcında yönetmenimizin vefatı ile oldukça sarsıldık. Pandemi döneminde ara verdik. Açıkçası bizim için çok zor bir dönemdi. Bu proje Türkiye ve Gürcistan arasında kültür köprüsü kuracak. Her açıdan ilklerin projesi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. " dedi.

Yüzyılın doktoru dostluk için sete çıktı

100’den fazla ödül alan ve “Yüzyılın Doktoru” unvanına sahip olan Prof.Dr.İsmet Dindar’ın anlattığı gerçek hikayeden yola çıkılarak beyaz perdeye aktarılan Köprü filminde ünlü oyuncularının yanı sıra İsmet Dindar Jandarma Komutanı, iş insanı İsmet Acar’da iş insanı rolleriyle projeye katkı sundular.

Kadir İnanır'dan destek

İş insanı İsmet Acar'ın yakın dostu Kadir İnanır özel gösterime katıldı. Yoğun ilgi gören Kadir İnanır filmi izledikten sonra sorulan sorulara "Çok başarılı bir film, çok başarılı oyunculuklar. Hayran kaldım. Gençlerin yolu çok açık gerçekten. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Oldukça başarılı bir film "dedi. Basın mensupları ile filmle ilgili görüşlerini paylaşan Kadir İnanır, filmin başrol oyuncusu Emre Kızılırmak’la yaptığı özçekimle geceyi ölümsüzleştirdi.

Filmin konusu

Gürcü bir kardeşi olduğunu öğrenen başarılı Türk iş insanı Davut Gürcistan’ın yolunu tutar. Davut bir taraftan üvey kardeşini ararken diğer taraftan babasının ölümü ile ilgili bilgilere ulaşacaktır ve bu süreçte yıllardır cevap bekleyen sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başlayacaktır. Beklemediği bir anda sürpriz yolculuğa çıkararak dedektifliğe başlayan Davut’un aşk hayatı da oldukça gizemli bir hal alacaktır.