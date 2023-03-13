Konya'da Protesto Edilen Selin Ciğerci'den İlk Açıklama

Güzellik salonları olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Konya'da açılışını yaptığı güzellik merkezinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilmişti. Ciğerci'den ilk açıklama geldi.

Selin Ciğerci, Konya'da açılışını yaptığı güzellik merkezinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilmişti. Kalabalık gruba polis müdahale etmişti. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

İzmir'e giden Ciğerci, Instagram'dan açıklama yaptı. Bir yere gitmediğini söyleyen sosyal medya fenomeni, "Benden ne beklediğinizi çok biliyorum. İyi olup, daha güçlü şekilde bir dik durmaya çalışıyorum. Hepimizin bazı sınavları oluyor, geçiyor. Biraz gözlerim şiş dünden itibaren. Yeri gelecek, konuşacak. Benim tek derdim istihdam sağlamak. Bu hafta 70 hanımefendiyi iş sahibi yapacak olmaktan mutluyum" dedi.

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Snob Magazin
Editör

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