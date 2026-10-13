Konu Komşu'nun Cannes çıkarması

Dünyanın en prestijli televizyon ve eğlence içerik fuarı MIPCOM Cannes 2026, bu yıl Türk ekranlarının yıldızlar karmasına ev sahipliği yaptı.

12–15 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentindeki ikonik Palais des Festivals binasında düzenlenen dev organizasyonda; Türkiye’den ilk defa bir dikey dizi projesi yıldız oyuncuları ile boy gösterdi.

KIRMIZI HALIDA DEV KADRO

Türkiye’de profesyonel dikey dizinin öncüsü İki Dakika Creative House imzası taşıyan “Konu Komşu”, henüz yayına başlamadan Cannes’da dünya basınının ve sektör profesyonellerinin karşısına çıktı. Büşra Pekin, Rıza Kocaoğlu, Neslihan Yeldan, Asuman Dabak, Yetkin Dikinciler ve Menderes Samancılar Cannes’da hem dünya basınıyla buluştu hem de dizinin ilk uluslararası gösterimi gerçekleşti.

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Yönetmen koltuğunda Bora Tekay’ın oturduğu, senaryosunu Okan Başar Bahar, Görkem Tüzün ve Eray Yasin Işık’ın yazdığı “Konu Komşu”; lüks bir sitede yolları kesişen köklü bir aile ile geleneksel bir ailenin bol kahkahalı çatışmasını Z kuşağının dinamik mizahıyla mobil ekrana taşıyor. Dikey dizi dünyasında alışılagelmiş kısa formatların ötesine geçerek ekim ayından haziran ayına kadar tüm sezon boyunca yayında kalacak proje, Cannes’daki televizyon devlerinin de şimdiden en çok merak ettiği işler arasında yer aldı.

5 FARKLI DİLDE DÜNYA TURU: “KEEP İT VERTİCAL”

MIPCOM’a “Keep it Vertical” mottosuyla çıkarma yapan proje, yalnızca Türkiye için değil tüm dünya için üretildi. Dizi; Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça olmak üzere toplam 5 dilde izleyiciyle buluşarak küresel mobil izleyicinin yeni ekran bağımlılığı olmaya aday.

BÜŞRA PEKİN: DİKEY EKRANDA OYUNCULUK TİYATRO DİSİPLİNİNE ÇOK YAKIN

Büşra Pekin, Cannes’da yer almaktan büyük gurur duyduğunu belirterek “Konu Komşu”daki oyunculuk deneyimini şu sözlerle anlattı: “Sektöre can veren böylesine köklü ve uluslararası bir platformda olmak hepimiz için son derece gurur verici. Dikey dizi ile televizyon dizisi arasında oyunculuk ciddiyeti ve disiplini açısından hiçbir fark yok. Sadece çok daha kompakt ve hızlı bir set sürecimiz var. Normal setlere göre daha az açıyla, adeta tiyatro sahnesine yakın bir tempoyla çalışıyoruz; sahneleri bir ya da iki tekrarda tamamlıyoruz. Canlandırdığım ‘Döne’ karakteri Gaziantep köklerinden kopamayan ama bir yandan da cemiyet hayatının içinde olma hayali kuran çok renkli ve eğlenceli bir kadın. Rıza ile karşılıklı oynamak harika bir deneyim oldu, birlikte çektiğimiz sahneler şimdiden favorim.”

RIZA KOCAOĞLU: TÜRKİYE BU ALANDA ÖNCÜ, DÜNYANIN DİKEY DİZİYE İLGİSİ ÇOK BÜYÜK

“Konu Komşu”da “Taksici Basri” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Rıza Kocaoğlu ise dikey dizilerin getirdiği yeni anlatım diline ve Cannes’daki küresel yankısına dikkat çekti: “Dikey dizi başlangıçta yabancısı olduğum bir alandı ancak MIPCOM’da gördük ki tüm dünyada bu formata karşı çok ciddi ve farklı bir ilgi var. Türkiye olarak bu alanda öncü bir konumdayız ve bu işin bir parçası olmak heyecan verici. Dikey dizide hikâyeyi çok daha hızlı aktarıyoruz; bu durum yalnızca oyunculuğu değil, senaryodan prodüksiyona kadar tüm birimleri hızlandıran dinamik bir süreç yaratıyor. Dizide Gaziantep kökenli ailenin taksici damadını, biraz da içgüveysi halleri olan Basri’yi oynuyorum. Sette Büşra’yı izlerken gülmekten oynamakta zorlandığım anlar oldu; ortaya çok sıcak ve keyifli bir iş çıktı.”

İLKİN KAVUKCU: TÜRK DRAMASININ BİR SONRAKİ GLOBAL HİKAYESİ CEBİMİZDEKİ EKRANDAN YAZILABİLİR

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, Cannes buluşmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye hikaye anlatmayı çok iyi bilen bir ülke. Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında kurduğu bağ bunun en güçlü kanıtı. Ancak izleyicinin ekran, zaman ve içerikle kurduğu ilişki çok hızlı değişiyor. Biz İki Dakika Creative House’u tam da bu değişimin içinde kurduk. Dikey ekranı televizyonun küçültülmüş hali olarak değil kendine ait ritmi, dramaturjisi ve izleyici davranışı olan yeni bir anlatı dili olarak görüyoruz. Hatta biz ona ‘7,5. Sanat’ diyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de milyonlarca insanın dikey dizilerle tanışmasına ve bu hikayeleri günlük hayatının doğal bir parçası haline getirmesine tanıklık ettik. Şimdi bir sonraki adımı atıyoruz. Bu kez yalnızca Türkiye’de izlenen dikey diziler üretmek değil, Türkiye’den dünyaya seyahat eden yeni nesil IP’ler yaratmak istiyoruz. MIPCOM’da ‘Keep it Vertical’ diyerek Türk dramasının bir sonraki global hikayesinin cebimizdeki ekrandan yazılabileceğine inanıyor, mobil ekranın yeni hikaye dilini dünyaya ihraç eden ülke olmak istiyoruz.” dedi.