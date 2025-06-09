Konserinde baygunlık geçiren Ziynet Sali açıklama yaptı!

Moda, tasarım ve lüks yaşamı buluşturan özgün konseptiyle dikkat çeken FashionTV Luxe Resort, bayram boyunca süren konser serisinin üçüncü gününde Ziyneti Sali’yi sevenleriyle buluşturdu.

Sali, dillerden düşmeyen şarkılarıyla eğlenceli bir gece yaşattı. Etkileyici sahne şovuyla hem göze hem kulağa hitap eden Sali, FashionTV Luxe Resort'te seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği konser boyunca sahne enerjisiyle hayran bırakan Ziynet Sali, hit parçaları ve özel repertuvarıyla izleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı.



CHECK-UP YAPTIRACAĞIM

İzmir Çeşme sahnesinde baygınlık geçiren sanatçı, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak, “Yorgunluktandı. Ciddi bir durum yok ama bu sahne sonrasında check-up yaptıracağım.” dedi.

AŞKI TARİHLE BİRLİKTE YAŞADIK

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Ziynet Sali, geçtiğimiz ay doğum gününü eşi Erkan Erzurumlu ile birlikte Roma’da kutladı. “Eşim Erkan ile aşkın şehrindeydik. Aşkı tarihle birlikte yaşadık, aşkı tarihe yazdık.” sözleriyle duygularını paylaşan Sali, romantik bir atmosferde yeni yaşını karşılamanın mutluluğunu yaşadı. FashionTV Luxe Resort sahnesindeki tarzıyla dikkat çeken Sali'nin, styling'ini Oğuz Erel ve Sude Etuz üstlendi. Eşi Erkan Erzurumlu'nun kendisine, “Peri kızına benzemişsin.” dediğini gülümseyerek paylaştı.

ZİYNET SALİ’DEN 25. YILA ÖZEL YAZ KONSERİ!

İstanbul'da ilk yaz konserini yapmaya hazırlanan Ziynet Sali, 28 Haziran’da sevenleriyle buluşacak. Bu özel konser, sanatçının 25. yıl kutlamasına da ev sahipliği yapacak. “Karnaval havasında bir konser olacak. Sürpriz konuklarım da sahnede bana eşlik edecek.” sözleriyle heyecanını dile getiren Sali, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacağını söyledi.