Komedi filminde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz "Komedi ve dram arasında seçim yapmam gerekse, komediyi tercih ederim. İnsanları güldürürken, kendimden de bir şeyler katmak ve karakter geliştirmek daha eğlenceli. Ayrıca, iyi yazılmış dramalarda oynamayı seviyorum. Ancak komedi beni ve izleyiciyi mutlu eden bir alan. İnsanların gülmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde komedinin gücüne inanıyorum." ifadelerini kullandı. Son dönemdeki paylaştığı dans videoları sorulduğunda ise "Ben konservatuvar mezunuyum ve okulda dans dersi alıyordum. Ama sonrasında dansa devam etmek istedim. Spor yapmayı seviyorum, birçok spor dalını denedim ama dans ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Dans, bedenimi esnetmeme yardımcı oluyor ve bu da oyunculuğuma katkı sağlıyor. Beden esnek olduğunda ruh da esnek oluyor, bu da oyunculuğu daha esnek hale getiriyor. Biz enerjimizle iş yapıyoruz, dans da enerjimizi yüksek tutmamı sağlıyor. Ayrıca piyona dersi almaya başladım. Müzikal hayalim var ” diyerek sözlerini tamamladı.