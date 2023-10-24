Komedide ödülü halk veriyor

Vizyona giren ‘Güven Bana’da birlikte rol aldığı ekip arkadaşı hakkında yorum yapan Okan Cabalar: “Setin ilk günüydü, Cihangir’in iyi oyuncu olduğunu biliyordum ama bu kadar komik olduğunun farkında değildim. Yapı olarak sert ama aynı zamanda çok komik biri. Oyunculukta dramda moda girmek yorucudur. Komedi ise doğasına göre daha eğlenceli ama çok zor. Dozunu ayarlaman gerekiyor. Ödülü de komedide sana halk veriyor zaten.”

İlk defa bir komedi filmi projesinde yer alan Cihangir Ceylan ise “Keyifli, pozitif, motive edici insanların daha büyük geçerliliği var, bu arkadaş ortamında da böyle” sözleriyle komedyenlerle çalışmanın farkına değindi.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.