“Komedi de iyiyimdir ama hep mafya babası oluyorum”

"Teşkilat" dizisine dahil olan başarılı oyuncu, yaz sezonunda aldığı kilolardan kurtulmak için spor ve diyete başladığını açıkladı: "Boğa burcu olduğum için yemek yemeyi seviyorum ama 2-3 kilo daha verip forma gireceğim. Set olmadığı zaman takılmam ama iş varken fit olmak şart. Şeker ve karbonhidratı kesiyorum, özel bir programım yok" dedi.

Dizide mafya babasını canlandırmaya hazırlanan Han, komedi yeteneğine dikkat çekti: “Komediye de yatkınım ama yapımcılar beni hep ağır rollere koyuyor. Tiyatro kökenliyim, her role açığım. Ama 'Seni böyle seviyorlar' diye komediye şans vermiyorlar” diyerek oyunculuk kariyerindeki bu tercihlerden yakındı.

Türkiye’de jön kavramına da eleştiren Han, “Bir projede senaryo en büyük jöndür. Güzel ya da yakışıklı olmak yetmez, donanımlı oyuncu lazım. Al Pacino örneğinde olduğu gibi; yakışıklı olmasa da, kamera önünde devleşiyor. Aura ve bilgiyle bu seviyeye ulaşırsınız. Ama yapımcılar takipçi sayılarına bakıp oyuncu seçiyorlar, sonra işler patlıyor” diyerek sektöre eleştirilerini sıraladı.

“TÜRKÜM DEDİĞİNİZDE ÜÇÜNCÜ SINIF MUAMELESİ GÖRÜYORSUNUZ”

10 yıl Amerika’da oyunculuk yapan Han, yurt dışındaki zorluklara da değindi. “Türk olduğunuzda üçüncü sınıf görülüyorsunuz, size terörist ya da alt karakter rolleri veriyorlar. 'Homeland' dizisinden deneme çekimi yaptım ama Faslı cast direktörü, 'Arap tipi arıyoruz' diye beni eledi. Orta Doğulu olmuyor, Avrupalı kabul etmiyorlar. Hollywood’a ünlü olmak için gitmedim, deneyim kazanmaya gittim” dedi.