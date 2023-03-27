Köksal Engür'ün Cenaze Bilgileri Belli Oldu

Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze bilgileri belli oldu

76 yaşında hayatını kaybeden Köksal Engür'ün cenaze bilgileri belli oldu.

Engür'ün Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür Abi'mizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye yazmıştı.

Bozkurt, cenaze bilgilerini de paylaştı. Oyuncu, "Köksal Engür Abimi'zin cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camisi arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur" dedii.

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Snob Magazin
Editör

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