76 yıl yaşındaki Köksal Engür, hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat haberini 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Bozkurt, "Köksal Abi'mizi kaybettik, başımız sağ olsun" dedi. Birçok fenomen projede yer alan Engür, son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki Aksakallı Dede rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Usta sanatçı son olarak ise Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Güven Bana' filminde rol almıştı.

Bozkurt, ilerleyen dakikalarda Engür'ün vefat sebebini de açıkladı. Oyuncu, "Köksal Engür Abi'mizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye yazdı.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

1956 yılında daha 10 yaşındayken, TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla tiyatro serüveni başlamış oldu. 1956-57 yıllarında iki sene, Kızılay Cemiyeti, Ankara'da bir Kızılay Gençlik Tiyatrosu kurmuş orada oynamıştır. İlk oynadığı tiyatro oyunu oyun çocuk oyunu olan "Heidi" idi. 11 yaşında iken oynadığı bu oyunda Alev Sezer ve Sema Aybars ile birlikte rol aldı. İlk profesyonel oynadığı oyun Ankara Halkevi'nde iken Meydan Sahnesi'nde yine bir çocuk oyunuydu.

1965 yılında girdiği Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun oldu. 1965 yılında katıldığı Ankara Deneme Sahnesi'nde 1972 yılına kadar çalıştı. 1975 yılında Çağdaş Sahne'ye geçti. Bankaların isteği üzerine birçok çocuk tiyatrosu yaptı.

Ankara'da Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, daha sonra Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli rollerde oynadı.

Ayrıca Nedim Saban, Kenterler ve Haluk Bilginer gibi Türk tiyatrosunun değerli isimleriyle de çalışmaları oldu. 1970'lerin başlarında TRT'de Levent Kırca ile beraber Oyun Treni'ni hazırladı. Radyo ve filmlerde seslendirme yapan Köksal Engür, tiyatrolarda görev aldıktan başka sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Süngerbob Kareşort çizgi fim dizisinde Squitward'ü, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirdi. 2002 yılında Zerda dizisindeki Sıddık karakteri rolü ile hepimiz tanıdık. Köksal Engür, sadece sahnedeki usta oyunculuğuyla değil; ustalıkla kullandığı, kendine has sesiyle de seyirciyi etkilemesini bildi. Çeşitli televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra seslendirme de yapan Köksal Engür, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robin Williams ve Jack Lemmon gibi birçok ünlü sinema oyuncularını seslendirdi. Köksal Engür, Jale Engür ile evlidir ancak boşanmadıkları halde 1990 yılından beri ayrı yaşamaktadırlar.

Ödülleri :

1999 - Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Molly Sweeney

2002 - Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu-Tek Kişilik Şehir

2005 - 16. Ankara Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Korkuyorum Anne

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2012 - Altın Ejderha : Roland Schimmelpfennig - Tiyatro Dot 2010 - Festen "Kutlama" : "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-Davıd Eldrıdge" Tiyatro Dot 2008 - Bayrak (oyun) : Berkun Oya - Tiyatro Krek 2008 - İstanbulda Bir Dava : Franz Kafka-Kerem Kurdoğlu - Kumpanya 2007 - Kuzey Işığı : Paul Pourveur - Tiyatro Rast 2006 - Kumarbazın Seçimi : Patrick Marber - Kent Oyuncuları 2004 - Ördek Muhabbetleri : David Mamet - Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu 2003 - Ne Kadınlar Sevdim : Attila İlhan - Tiyatro Çisenti 2002 - Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu 2001 - Bay Knepp : Jorge Goldenberg - Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu 2000 - Sevilmek : Bilge Karasu - Aksanat Prodüsiaon Tiyatrosu 1999 - Molly Sweeney : Brian Friel - Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu 1998 - Alacaklılar : August Stringberg - Aksanat Prodüsiaon Tiyatrosu 1997 - Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları 1995 - Allahaısmarladık Cumhuriyet : Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu 1993 - Lourcine Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - Bakırköy Belediye Tiyatrosu 1991 - Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Kent Oyuncuları 1990 - Uzakta Piyano Sesleri : Jofrey Maddow-John Driver - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu - Yusuf ile Menofis : Nazım Hikmet - Yağmurcu : Richard Nash - Pir Sultan Abdal : Erol Toy - Olacak O Kadar : Levent Kırca - Çürük Elma

Film ve Dizileri:

2013 - Bende Özledim 2012 - Sen Kimsin? İsmail 2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi 2011-2012-2013 - Leyla ile Mecnun 2010 - Deli Saraylı 2009 - Kurtlar Vadisi Gladio - 2008 - Güneşin oğlu 2007 - Dudaktan Kalbe 2006 - Beş Vakit 2006 - Sağır Oda 2005 - Dolunay 2004 - Dayı 2004 - Kadirşinas 2004 - Korkuyorum Anne 2002 - Yıldızların Altında 2002 - Zerda 2001 - Karanlıkta Koşanlar 2000 - Vizontele 1999 - Sevgilim İstanbul 1998 - Dış Kapının Mandalları 1988 - Keşanlı Ali Destanı