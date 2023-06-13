Aydın, Muğla, Bodrum yolu üstünde Ege Bölgesi'nin en lezzetli ızgara ve tatlılarıyla ünlü Köfteci Enişte'nin 30 yıllık lezzet sırrı dünya sıralamasına girdi. Gezi turuna çıkanların kullandığı dünyanın en çok ziyaret edilen rehberi Foursquare ile Tripadvisor'de yorum rekorları kıran Köfteci Enişte, köfte ve çöp şiş tarifini önümüzdeki dönemde yeni kuşak işletmecilere vermeye hazırlanıyor.



ÜRÜNLERİMİZDE KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ



Köfte ve çöp şiş üretiminde doğal olmayan hiç bir maddenin kullanılmadığını söyleyen Rafet Samur "Ürünlerimizin tamamı günlük olarak hazırlanır. Kullandığımız et, baharat ve yağların tamamı kendi bölgemizin ürünlerinden seçiyoruz. Gelen yoğun talep üzerine sadece restoranlarımızda satışını yaptığımız paket ürünlerimiz var. Koruyucu ve katkı maddesi içermediği için kısa sürede tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bir uzman ekip, ürünlerimizi katkı maddesi konulmadan, lezzet değerleri değişmeden market raflarında satışı için AR-GE çalışması yürütüyor. Bu konuda bilim insanları ve doktorların tavsiyesine uyacağız" dedi.







EGE BÖLGESİ'NİN EN ÖNEMLİ LEZZET DURAĞI



Türk turizminin en önemli gezi rotasında yer alan Köfteci Enişte Restoranlarının kurucusu Rafet Samur her gün binlerce yerli ve yabancı turistin lezzet durağı haline geldiklerini belirterek yakın gelecekle ilgili yatırım planlarını açıkladı. "Güler yüzlü 50 çalışanımızla günün her saatinde konuklarımıza özenle hazırladığımız ürünleri sunmaktan mutluyuz. 1997 yılında Çine'de açtığımız ilk kır lokantasının ardından bugüne kadar yüz binlerce insana ulaşmayı başardık. Tek sermayemiz güler yüzümüz ve lezzetimiz. Burada yolcu karşılamak da, uğurlamak da bizler için çok önemli. Önümüzdeki süreçte Köfteci Enişte restoranlarını özellikle turizm odaklı yollar üzerinde, daha sonra büyük şehirlerde franchise yöntemiyle çoğaltmayı hedefliyoruz."



TÜRKİYE'NİN EN ÇOK YORUM ALAN RESTORANI



Pandemi sonrası yeniden yapılanma sürecine giren restoranların üretim kapasitesini artırdığını söyleyen Rafet Samur şu bilgileri verdi "Foursquare ve Tripadvisor gibi gezi rehberlerinde, misafirlerimizin yorumları bize cesaret verdi. Foursquare'de ziyaretçi sayımız 20 bini geçti. Köftelerimiz, çöp şişlerimiz ve tabi tatlılarımızın lezzetleri tamamen bize özgü. Bu yüzden sosyal medya platformlarında ziyaretçilerimizin sürekli olumlu yorumlarını ve mesajlarını alıyoruz."