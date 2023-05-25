Klimanız Alerjinizi Tetiklemesin!

Yaşam alanlarını daha konforlu kılmak için her mevsim tercih edilen iklimlendirme cihazlarından klimaların doğru tercihi ve bakımlarının doğru zamanlarda yapılması herkes için olduğu kadar astımı ve alerjisi olan kişilerin sağlığı için de büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda günün yarısından fazlasında çalışan klimaların kişilerin sağlığını ve konforunu olumsuz etkilemesini engellemek için dikkat edilmesi gerekenleri Alarko Carrier Bireysel Klimalar ve Isı Pompası Ürün Yöneticisi Caner Doğan anlattı.

Klimalarda doğru filtre tercihi konforun anahtarı

Sıcaklığı düzenlemeye ve konforlu bir iç mekân ortamı sağlamaya yardımcı olan klimaların, alerjisi olan bireylerin sağlığını olumsuz etkilememesinin doğru seçimlere ve cihaz kullanımına dayandığını aktaran Doğan; “Alerjisi ve astım rahatsızlığı bulunan kullanıcıların klima satın alırken cihazın düşük fan ayarına ve alerjen filtrelerinin olup olmadığına bakıp değerlendirmesi gerekiyor. Düşük fan ayarı, ortama üflenen havanın kullanıcıyı rahatsız etmesini engellerken cihazın içerisinde yer alan alerjen filtreleri de havadaki toz, polen ve evcil hayvan tüyleri gibi partikülleri yakalayarak iç mekânın hava kalitesini artırıyor. Aynı zamanda ortamdaki nem seviyesinin kontrolü de rahat nefes alıp vermek için önem taşıyor. Yüksek nem seviyeleri küf ve akarların büyümesine neden olabileceğinden alerji semptomlarını artırabilir, bu yüzden ortamın nem dengesinin sağlanması için nem kontrol özelliği olan bir klima seçilmesi gerekiyor” dedi.

Kullanım sıklığı ve temizlik alerjenlerin önüne geçiyor

Daha ferah bir ortam için alerjisi olan kullanıcıların klimalarını kullanma sıklığına ve temizliğine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Doğan; “Klimanın kullanıldığı ortamın aşırı soğutulmaması ve ideal sıcaklıkta kullanılması alerjisi olan birinin konforunda olumlu yönde artış sağlayacaktır. Aynı zamanda cihazın uzun süre çalıştırılması ve fanın doğrudan kişinin üzerine üflememesi gerekir. Yeterli dezenfeksiyon ile yılda en az iki kez bakım yapılmaması, klimaların batarya ve filtrelerinde bazı bakterilerin birikmesine, çoğalmasına ve sonrasında bu bakterilerin ortam havasına yayılmasına neden olur. Cihaz temizliği ve bakımlarının düzenli yapılması bu durumun önüne geçer. Bu hususlara dikkat edildiği sürece daha konforlu ve daha sağlıklı bir ortam oluşturulur” şeklinde bilgi verdi.

Alerjen hassasiyeti bulunan kişiler dikkat etmesi gereken diğer ayrıntılara https://plus.alarko-carrier.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.