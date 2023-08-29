Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası iptal edildi

Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. sezon çekimleri yarın başlıyor. Show TV’nin yapımcı Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film imzalı fenomen dizisiyle ilgili ekibi, kanalı ve fanlarını çok sevindiren bir haber geldi. Dizide başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

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