Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

Snob Magazin'in haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, projede partneri olan Umut karakterine hayat veren Serkan Tınaz'la buluşmaya geldiğini söyledi.

Karakoç, "Tatil için Selimiye'ye gittik. Haftaya Alaçatı'ya gideceğiz. 28 Ağustos'ta çekimler başlayacak. Eşim şehir dışında olduğu için arkadaşlarımla görüşmeye geldim" dedi.

Oyuncu, "Sizi sokakta hayranlarınız tanıyor mu?" sorusuna, "Tanınmamak için çaba sarf etmiyorum. Serkan'a, 'Gözlük takmıyorsun o yüzden yakalanıyoruz. Gözlük takmayacaksan yanında yürümeyeceğim' diyorum. Seyirci artık tanıyor ve biliyor" diyerek, espri yaptı.



Oyuncu gelecek sezonla ilgili, "Senaryo dün geldi. Bomba gibi bir sezon geliyor. İkinci sezon daha fena" diye konuştu. Karakoç, "iŞöhret olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Bir şey değişmedi Emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Bundan sonra başka işlerim olacak ama Nursema başka" yanıtını verdi.

RTÜK'ten ceza almalarıyla ilgili ise Karakoç, "Üzüldük. Geniş bir kitle ekmek yiyor. Hem kendi adıma hem de ekip olarak üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Bu sezon iki sinema filmi geldi ama dinlenmek istedim. Ama sezona bir tiyatro olursa süper olur" açıklamasını yaptı.