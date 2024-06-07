'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Gizem Yanık, diziye geri mi dönüyor?

Anabilim Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Sanat Gecesi Ödül Töreni, bu yıl görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Alanında başarılı oyuncuların ödüllendirildiği gecede Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren duayen sanatçılara, Onur Ödülleri takdim edildi. En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu ödülünü Gizem Yanık aldı.



'Kızılcık Şerbeti'nden ayılan oyuncu, "İlk işim 'Kızılcık Şerbeti'... 1-2 ay oldu ayrılalı... Kendimi geliştirmeye odaklandım. Yeni sezona bakacağız. Hikayemiz bitti. Yeni sezon için bir şey yok. Dönüp-dönmeyeceğim konuşulmadı" dedi.