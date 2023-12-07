Kız çocuklarının eğitimi için anlamlı davet

Fatmanur Kama sunuculuğunda gerçekleşen program NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş’ın açılış konuşması ile başladı. Dernek olarak eğitime verdikleri önemi ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı görev bildiklerini belirten Nilgün Diptaş’ın ardından derneğin eski öğrencilerinden Diyetisyen Ersin Özdemir NEYAD gibi derneklerin öğrencilerin eğitimine yaptığı katkının onların hayatına nasıl olumlu etkileri olduğunu anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak konuşmasında NEYAD gibi eğitime destek veren derneklerin önemine değindi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Nilgün Diptaş, NEYAD’a desteklerini esirgemeyen Dilek Şahsuvaroğlu ve Nuri Develi’ye plaketlerini takdim etti. Davetten elde edilen gelir lisans, yüksek lisans ve doktora desteği olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.

Davete katılanlar arasında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, SESRIC Genel Direktörü 66.Hükümet Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Milli Eğitim Eski Bakan Yardımcısı- Kalem Vakfı Başkanı Doç.Dr. Osman Sezgin ve eşi Yasemin Sezgin, Eski Milletvekili Prof. Türkan Dağoğlu, Togemder Başkanı Ayşe Çelikbilek, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Edibe Sözen, Prof.Dr.Sedefhan Oğuz, Prof.Dr. Alper Çelik, Prof.Dr. Gökalp Öner,Prof.Dr. Elif Hobikoğlu, Müsiad 6.Dönem Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve eşi Zehra Kaan, Kemal- Nur Yamankaradeniz, Amine Kabaktepe, Mehtap Cin, Dilek Şahsuvaroğlu, Nuri Develi, Betül Gülbahar , Hanife Akdağ, Şükriye Topaloğlu, Özlem- Serhat Erol, Tülay Kalav, Ahmet Hamdi Gürbüz, Emine Çınar Akalın , Diyetisyen Ersin Özdemir gibi İş ve cemiyet dünyasından İsimlerin yanı sıra Neyad Yönetim Kurulundan Emel Ersoy, Sidre Diptaş Bali, Banu Yüksel, Seda Vural, Hüsna Urlu, Nurdoğan Yüzbaşıoğlu ,Melahat Şencan, Burcu Ceylanoğlu, Feza Çetiner, Esin Akdemir Gibi isimler katıldı.