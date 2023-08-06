Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı

Snob Magazin'in haberine göre; 'Ama Ben Mafyayım' şarkısını çıkaran Kıvılcım Ural, kızı İlayda ile Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Eşi Kaan Tangöze'nin çok iyi bir baba olduğunu belirten şarkıcı, "Kaan konserleri dışında hep evde... Çocuklarıyla çok ilgili. Hep çocuklarıyla oyunlar oynuyor ve ilgileniyor. Çok iyi bir baba... Türkiye'nin en iyi babası ödülünü alabilir" dedi.

Ural, kızı İlayda'nın halasının doğum günlerini kendi evlerinde kutlayacaklarını söyleyerek, hazırlık için eve gittiğin belirtti.