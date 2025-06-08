Kıraç ve ailesinden müzik resitali!

Kıraç, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Girne'de ev aldığını söyleyen şarkıcı, "Yerleşmeyi düşünmüyorum ama Kıbrıs'ı çok seviyorum. Bu yazla birlikte evimize daha çok gideceğiz. Geçen sonbaharda geldiğimde yaylalar, dağları ve köyleriyle daha büyük ve görülesi yerler var. Kafa dinlemek ve güzel yemekler için gelinesi yer" dedi. Eski bayramlar için Kıraç, "İnsanlar daha samimi ve içtendi. Kırsaldan şehirlere insanlar çok göç edince şehirle çok büyüdü. Birbirini tanımayan insanlar apartmanda oturmaya başladı. Eski bayramlar kalmadı. Şimdi dijital sosyaliz. Bayram artık tatil olarak algılanıyor. Burada konserim olmasa İstanbul'da kalıyorum. Orası güzel oluyor" diye konuştu.



ENDÜSTRİYEL MÜZİKLER YAPILIYOR

Formuyla ilgili şarkıcı, "Spor yapıyorum ve uzun yıllardır beslenmeme dikkat ediyorum. Spor yapmak zorundayız, her insanın yapması lazım. Sahnede olmak istiyorsanız 30'lu yaşlara gelip şarkı söylemek istiyorsanız spor yapmak zorundasın çünkü beden yoruluyor" açıklamasını yaptı. Rapte argo kelimelerin olmasına Kıraç, "Yıllar önce çok konuştum bunlarla ilgili. Yeni dönemim keyfini sürüyorum çünkü yıllar önce söyledim. Toplum bunları yaşayarak görecek. Dijital müzik bütün tarzları içine aldı. Müzik çok kolay. Müzisyen olmasına gerek yok. Yapay zeka hizmet ediyor. İnsanların artık duyguları belirlemeyecek ahlak sınırları belirleyecek gidişatı. Son 20 yıldır şu sözde, 'şairana diyeceğimiz' şeyler pek olmuyor. İçli müzikte pek olmuyor. Endüstriyel müzikler yapılıyor. Müzikle ünlü olan insanların müzik eğitimi yok. Müzik tarzı yok aslında. İyi müzik ya da kötü müzik var" ifadelerini kullandı.



DAHA GÜZEL ŞARKILARI HAK EDİYOR GALATASARAYLILAR...

Fenerbahçe için yaptığı 100'üncü yıl marşı için Kıraç, "O marşı yaparken her şeyi anlattım. Nasıl yaptığımı söyledim. Galatasaraylıların iyi müzisyenleri var. Daha başarılı bir şeyleri bekliyorum, hak ediyorlar. Daha güzel şarkıları hak ediyor Galatasaraylılar... Bilinen şarkılar üzerine marş yapmak olmaz onu taraftar yapıyor zaten. Sıfırdan ve özenli bir şey olması lazım" şeklinde konuştu. Şarkıcı, Fenerbahçe şampiyon olsa marş yapacağını söyledi.

SAHNEDE AİLECE MÜZİKAL RESİTAL

Kıraç, sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Bir ara şarkıcı, ailesini sahneye çıkardı.

Oğlu gitar çalarken, kızı ise şarkı söyledi. Kıraç, kızıyla 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısına düet yaptı.

Şarkıcı o sırada Ayşe Şule Bilgiç ile dansta etti. Bir ara Bilgiç de şarkıya eşlik etti.