Kiehl’s Ultra Facial nemlendirici şehre dönüşte de cildinizin ihtiyaçlarını karşılıyor!

Yaz mevsimi ardından şehir hayatına geri dönerken cildimiz farklı hava koşullarına maruz kalıyor, bu da cildin nem dengesinin bozulmasına sebep olabiliyor. Kiehl’s Ultra Facial Nemlendirici, cildinizi farklı şehir koşullarına adapte etmek için vazgeçilmez bakım rutininiz haline gelecek. Fazla güneş, kum ve deniz suyuna maruz kalan cildinizin nem bariyerini güçlendirmek ve şehrin yorucu olabilen koşullarının olumsuz tesirlerini azaltmaya yardımcı olmak için Kiehl’s Ultra Facial nemlendiriciyi sabah - akşam rutininiz haline getirin.

Zorlu hava koşulunda rahatça kullanılabilmesi için Kiehl’s uzmanlığıyla formüle edilen Ultra Facial Nemlendirici hızlı emilen formülünde cilde ihtiyacı olan nemi vermek ve nem bariyerini güçlendirmek için skualan ve buzul glikoprotein gibi etkili içerikleri bir araya getiriyor. Skualan içeren formülü cildin nem bariyerini güçlendirmeye yardımcı oluyor.Buzul glikoproteini içeren formülü cildi koruyor ve nemlendirmeye yardımcı oluyor. Ciltte yapışkan ve yağlı hissi bırakmadan uzun süreli nemlendirme deneyimi sunan krem anında 2 kat** nem sağlarken, cilde 24 saat* boyunca nem sağlıyor. 2.3 kat daha fazla nem sağlayarak mükemmel bir bakım deneyimi sunuyor.

iehl’s Ultra Facial Nemlendirici etkili formülü sayesinde cilt yüzeyi bariyeri onarımını %55*** oranında hızlandırarak, daha sağlıklı ve yumuşak görünen bir cilt sağlıyor. Klinik olarak test edilen formülü ile krem nem bariyerini %47.9* oranında güçlendirirken aynı zamanda cildin daha yumuşak, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına destek oluyor. Kremin nem kaybının önüne geçmek için temizlenmiş bir cilde sabah veya akşam düzenli olarak kullanımı önerilirken, dairesel hareketler ile yüze masaj yaparak uygulanıyor.

Buzul Glikoproteini: Deniz buzullarından elde edilen Buzul Proteinleri cildin su kaybını engellemeye yardımcı olur.

Skualan: Yüksek kalitede ve rafine bir yağ olan Skualan, zeytinden elde edilmektedir. Cildin nem bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur.

CİLDİN GÜÇLÜ BİR NEM BARİYERİNE SAHİP OLMASI NEDEN ÖNEMLİ?

“Sağlıklı görünen bir cilt bariyeri, fiziksel çevreye karşı cildin koruyucu fonksiyonu için çok önemlidir. Cilt bariyeri kendini daha hızlı onarabilirse, cildin su kaybı, kuruluktan kaynaklanan rahatsızlık hissi, cilde dış etmenlerin etki etmesi ihtimali büyük ölçüde azalabilir.”

Kiehl’s Bilim

Direktörü, Dr. Nancy Ilaya