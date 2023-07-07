Kıbrıs’ta yıldızlar geçidi

Geceye katılan isimler arasında Romanyalı şarkıcı Otilia’da vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Romen şarkıcı “ Benim iki evim var, birincisi Romanya ikincisi Türkiye, bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum” dedi. Türkiye’de klip çekme hazırlığında olduğunu belirten şarkıcı “ Kapadokya da klip çekeceğim ve bu klipte sevgilimi ilk kez gösterip onunla beraber oynayacağız açıklamasında bulundu.

PINAR KERİMOĞLU GECEYE DAMGA VURUDU

Ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu ödül töreni için hazırladığı şov defilesiyle büyük beğeni topladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerimoğlu “ Çok yorucu bir sezon geçiriyoruz yaz geldi ama ben her zaman jean’ciyim bugün de öyle bir kombin yaptım dedi. Bir çok inli ismi giydiren Kerimoğlu, “Yoğun talep üzerine mayo ve bikini kreasyonu da hazırlıyorum önümüzdeki yıl çıkartacağım” diyerek müjdeyi verdi.

HANDE YENER AFRODİZYAK İLE ZİRVEDE

Gecede sahne alan ünlü popçu Hande Yener sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Sezen Aksu ile birlikte zirveyi paylaştığı için duyduğu mutluluktan bahsetti. Albüm yapmanın zorluklarından bahseden Yener “ Albüm yapmak cesaret ister o cesaret bende vardı ve yaptım dedi. Yener Afrodizyak albümünden bir şakıya da Kıbrıs da klip çekeceğini söyledi.