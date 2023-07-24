Kıbrıs’ta ödül gecesi

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde düzenlenen ödül gecesinde, kendi alanında başarıya ulaşan isimler ödüllendirildi. Sunuculuğunu Gizem Özdilli ve Yavuz Seçkin’in yaptığı geceye; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, ünlü isimler Özge Ulusoy, İvana Sert, Tuğba Özerk, Yaşar İpek, Zuhal Topal, Korhan Saygıner, Hakan Aysev, Ahmet Selçuk İlkan, Uğurkan Erez ve Raşit Bağzıbağlı katıldı. Ödül gecesinde ayrıca Yıldırım Mayruk defilesi düzenlendi.

Yılın EN’lerinin ödüllendirildiği gece, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ataoğlu, yaptığı konuşmada bu tür organizasyonların KKTC’nin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

“DİNLEMEYE TAHAMMÜL EDEMEDİĞİM ÇOK İŞ VAR”

Yaşar İpek, ödül törenine sevgilisi Sena Mülayim ile birlikte katıldı. “Yılın En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı” ödülünü alan Yaşar İpek, son yıllarda üretilen şarkıların kalıcı olmadığını söyledi. Şarkıların müzikal değerine baktığını belirten İpek, “10 yıl sonra da bir şarkı yeni gelen arkadaş tarafından seslendiriliyorsa o değerlidir. Sanat olması gerekiyor. Sanatçı ölür sanatı yaşar. Dinlemeye tahammül edemediğim çok iş var. Allah onların yolunu da açık etsin. Genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok çabuk tüketiyorlar. Laflar çok basit, müzikal değerleri yok. Alt yapıları yok. Şu anda piyasaya çıkan bir iki günde 20-30 milyon olan şarkıların 5 sene sonra dinleneceğine inanmıyorum” diye konuştu.

Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı ödülü Tuğba Özerk’e verildi. Özerk ödülünü Fikri Ataoğlu’nun elinden aldı.

Yılın En iyi Müzik Kanalı Ödülü Dream Türk oldu. Ödülü kurum adına Ece Üstadımız aldı.

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, gecede ödüle layık görülen isimler oldu. Zuhal Topal, Yılın En Başarılı Gündüz Kuşağı Sunucusu ödülünü Ersin Tatar’ın elinden aldı. Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Korhan Saygıner ise ödülünü Fikri Ataoğlu’nun elinden aldı.

SAHNEDE PASTALI KUTLAMA

Gecede ayrıca Yıldırım Mayruk defilesi yapıldı. Özge Ulusoy, Demet Şener, Günay Musayeva podyumda yürüdü. Defile sonrası 84’üncü yaş gününü kutlayan Yıldırım Mayruk için sahnede pasta kesildi. Mayruk’a “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” takdim edildi.

GECEDE ÖDÜL ALANLAR

*Yaşam Boyu Onur ödülü Hakan Aysev

*Yaşam Boyu Onur Ödülü Uğurkan Erez

*Yaşam Boyu Onur Ödülü Ahmet Selçuk ilkan

*Yaşam Boyu Meslek Ödülü Yıldırım Mayruk

*Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Camila Duarte

*Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Can Verel

*Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Tuğba Özerk

*Yılın En İyi Erkek pop Sanatçısı Korhan Saygıner

*Türk Dünyasının En İyi Kadın Sanatçısı Azerin

*Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Beste Korkmaz

*Yılın En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Yaşar İpek

*Yılın En Başarılı Gündüz Kuşağı Sunucusu Zuhal Topal

*Yılın En Başarılı Müzik Kanalı Dream Türk

*Yılın En İyi Modacısı Raşit Bağzıbağlı

*yılın En İyi Modeli Özge Ulusoy

*Uluslararası Alanda Yılın En İyi Modeli Günay Musayeva

*Sırbistan ve Türkiye Arasındaki En İyi Turizm Elçisi İvana Sert

*Kuzey Kıbrıs Turizm Elçisi Kadir Doğulu