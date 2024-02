“Kibele” çok özel bir davetle kutlandı

Binlerce yıllık sembollerden esinlenerek yarattığı eşsiz mücevherleriyle on binlerce kadının ışığına ışık katan, Bee Goddess kurucusu ve tasarımcısı Ece Şirin, Beymen’in geride bıraktığı 50’nci yılına özel olarak tasarladığı Kibele High Jewellery Koleksiyonu’nda, dünyadaki ilk yerleşim yeri olan Anadolu'nun mistik toprakları Çatalhöyük'te M.Ö. 7500'de doğmuş olan Arı Tanrıça'nın ilham verici hikayesinden esinlenerek, kadınların güçlü ve şefkat dolu dünyasını bir kez daha öne çıkarıyor.

Anadolu’nun anaerkil değerlerini dünyaya yayma misyonu ve üstün tasarım gücünden dolayı Telegraph Luxury tarafından “En Vizyoner Mücevher Tasarımcısı” unvanına layık görülen Ece Şirin’in, Beymen’e özel hazırladığı Kibele High Jewellery Koleksiyonu tüm kadınlara içlerindeki potansiyeli ve gücü hatırlamaları, sevgi ve güzelliği yeniden keşfetmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor.

Kalbinin ve yaşamının her anında içindeki ışıltıyı yansıtan, kadınların içlerindeki sevgiyi, gücü ve güzelliği kutlamaya davet eden ve cesaretlendiren “Kibele”, Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ve Bee Goddess Kurucusu ve Kreatif Direktörü Ece Şirin ev sahipliğinde, Zorlu Center’da geçtiğimiz ay açılan yeni nesil şehir restoranı Sakhalin’de düzenlenen davetle, iş ve sanat dünyasını buluşturdu.

Neşe Gönül, Arzu Sabancı, Pervin Ersoy, Eser Bayraktar, Emel Ayaydın gibi isimlerin de aralarında olduğu davetliler, Kibele koleksiyonun yakından keşfetme şansı elde etti.

Anadolu’nun DNA’sındaki ilahi dişi enerjiyi taçlandıran Kraliçe Arı Artemis, Güneş Işığı Arinna ve Bereket Işığı Kibele, koleksiyonun en özel üç tasarımı olarak öne çıkıyor.

Kibele koleksiyonu Bee Goddes’ın ışık kovanından tüm dünyaya iyilik, güzellik, zarafet, yenilenme, şifa, güç, bereket ve ihtişam saçıyor. Bu eşsiz üçlü hem beraber efsanevi bir kompozisyonda hem de her biri ayrı ayrı takılabilecek şekilde üzerinizde ışıldamak üzere tasarlandı. Bee Goddess markasının kurucusu ve ödüllü tasarımcısı Ece Şirin, koleksiyondaki her mücevheri markanın eşsiz tasarım estetiğinin yanı sıra, her tasarıma ışık ve ruh veren derin manevi anlam ve hikayeleri ile işledi.

Sihirli bir uyanış ve gelişim yolculuğunu sembolize eden Kibele High Jewellery Koleksiyonu, sevginin gücünü bir simyacı gibi yaşama aktararak kadınları hayatı bala dönüştürmeye ve mucizelere davet ediyor. Bee Goddess, bu özel koleksiyonuyla, her kadını kendi içindeki tanrıçayı keşfetmeye davet ediyor.

Bee Goddess’ın Beymen’e özel tasarladığı Kibele High Jewellery Koleksiyonu, Beymen’lerde ve Beymen.com’da keşfedilebilir.