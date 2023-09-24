Keremcem'den dizi açıklaması!

Keremcem, Bebek’te görüntülendi.



Bir iş toplantısından çıktığını belirten Keremcem muhabirlerin yeni sezonla ilgili projeleri sorması üzerine, “Şimdi bir senaryo toplantısından çıktım güzel şeyler olacak , sette olmayı ve izleyenle buluşmayı özledim” şeklinde konuştu. Müzik çalışmalarını tamamladığını belirten Keremcem, birinci önceliğinin televizyon dizisinde yer almak olduğunu dile getirdi. Daha önce hiç kötü bir karakterle izleyici karşısına çıkmayan Keremcem, “Mizacımdan dolayı şimdiye kadar hep iyi karakterlerle izleyici karşındaydım önemli olan iyi yazılmış olması, kötü karakter de niye olmasın?” dedi.