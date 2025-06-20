Kerem Bürsin'e Milano'da büyük ilgi!

Kerem Bürsin, dünyaca ünlü lüks yazı ve aksesuar markası Montblanc’ın yeni global marka elçisi oldu.



Oyuncu, bu kapsamda 19 Haziran’da Milano Moda Haftası’nda düzenlenen Let’s Write etkinliğine katıldı.



Markanın yeni reklam kampanyasına imza atan ünlü yönetmen Wes Anderson’un konseptiyle hazırlanan partiye, Türkiye’den davet edilen tek oyuncu olan Bürsin; Rupert Friend, Michael Cera, Daniel Brühl ve Cooper Koch gibi Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldi.



Milano’daki programı sırasında, otelinin önünde toplanan İtalyan hayranları Kerem Bürsin'i “Welcome Back Kerem” yazılı pankartlarla karşılarken;



bu sıcak ilgi, oyuncunun yurt dışındaki popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.