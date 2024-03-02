"Kent Manzaralı" resim sergisi büyük ilgi gördü

Ünlü Sanatçı Denizhan Özer'in küratörlüğünü üstlendiği sergide, Türkiye'nin tanınmış yaklaşık otuz ressam ve resim sanatçısının eserleri sergilendi.

Sergi açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı, İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Ceren Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi küratörü Denizhan Özer " İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz “Kent Manzaraları” sergimizde 32 sanatçının 50 adet yapıtı yer alıyor. Usta, orta kuşak ve genç sanatçıların yapıtlarıyla oluşturduğumuz sergi kente yüzeysel olarak bakan sadece manzara resimlerinden oluşan bir sergi değil kentlerin ruhunu yaşanmışlıklar üzerinden irdeleyen bir sergi oldu." dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü ise " Sanatın önemine dikkat çekerek, “Üniversiteler tabii ki öncelikle meslek edindirme müesseseleridir fakat bunun yanında sanat bilincinin aşılanmasında da önemli rol oynamaları gereklidir. Bunu gerçekleştirebilmek için sanatla, sanatçıyla, İstanbul Kent Üniversitesi olarak hep bir arada olmak istiyor, kültürel ve sanatsal, ulusal ya da uluslararası projelere samimiyetle sıcak bakıyoruz. Öğrencilerimizin hayatına dokunan her türlü sosyal faaliyetin içinde yer almak bizi gururlandırıyor. Üniversitemizi resim sergimiz sebebi ile ziyaret edecek tüm öğrencilerimizin hayatlarında önemli yer alacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.

Sergide yer alan yapıtlar, kent manzaralarını farklı bakış açılarıyla ele alarak ziyaretçilere ilham kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Sergi, İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kağıthane Kampüsü'nde onbeş gün boyunca ziyaret edilebilecektir.