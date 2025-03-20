Kendini zemine göre ayarlayan teknoloji: MOVA E30 Ultra

Ev sahiplerinin temizlik sırasında zemine zarar gelmesi kaygısına son verecek teknoloji duyuruldu. Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra, emiş gücünü zemine göre kendisi ayarlıyor.

Hiçbir temizlik tutkunu, aynı emiş gücüyle hem halıları hem de çıplak zeminleri süpürmeye çalışarak temizlikte verim alamama ve yerlere zarar verme kaygısıyla yaşamak zorunda kalmayacak! Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA, elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra ile teknolojide yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yüksek emiş gücünün yanı sıra, zemine göre performans özelleştirmeyi mümkün kılıyor.

Emiş gücünü zemine göre ayarlayan teknoloji harikası: MOVA E30 Ultra

Temizliğin zahmetini ortadan kaldıran yeni nesil akıllı robot süpürge MOVA E30 Ultra, 7.000 Pa emiş gücüyle zeminlerin adeta yeni gibi görünmesini sağlayarak temizlikte yeni bir standart belirliyor. Yerin türüne göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlayarak sert zeminlerde nazik, halılarda ise derinlemesine temizlik yapıyor.

Hem kendini koruyor hem de rotasını oluştuyor

Siyah-beyaz renkleri, şık ve minimalist tasarımıyla iç mekanlara uyum sağlayan MOVA E30 Ultra, 4,5 litrelik elektronik su kontrol sistemiyle doğru miktarda suyun otomatik olarak dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede hem toz hem de ketçap gibi yapışkan lekeleri kolayca zeminden çıkarıyor. LDS LiDAR sensör tabanlı navigasyon sistemiyle de evin düzenini hassas bir şekilde tarayıp hafızasına kaydediyor. Temizleyeceği alanlar için kendi rotasını oluşturmakla sınırlı kalmıyor, birkaç kullanımdan sonra mobilya ayakları ve sandalye iskeletleri gibi engelleri algılayarak kendisini koruyor.

Sesli komutlarla yönetilebiliyor

Kullanıcıların yalnızca temizlikte değil, sonrasında da hayatını kolaylaştıran MOVA E30 Ultra, otomatik boşaltma istasyonuyla temizlik sona erdiğinde döküntüleri kendi kendine topluyor. 75 güne kadar manuel çöp kovası boşaltma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Üstelik temizlikte yer ve zaman kodlarını da yıkan E30 Ultra, uzaktan kontrol edilebiliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuyla sesli komutlarla yönetilebiliyor. Gerçek zamanlı haritalama avantajı da temizlikte sadece yol göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kişiye özel planlama olanağı sunarak süreci tamamen bireyselleştiriyor.

Bir elektrikli süpürgeden daha fazlasını vaat eden MOVA E30 Ultra, güçlü emiş gücü, akıllı navigasyon ve otomatik toz toplama sistemiyle modern evler için ideal bir temizlik çözümü sunuyor. Temizlik için çok az zamanı olan iş profesyonelleri, tüy toplamaya ihtiyaç duyan evcil hayvan sahipleri, akıllı evde oturan ve kusursuz entegrasyon arayanlara hitap ediyor.

MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/