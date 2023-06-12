Kaz Dağları'nı keşfettiler

Organizasyonda Feride Hilal Akın, Çağla Şimşek, Utku Coşkun, Miray Akay, Bora Elkoca, Asena Keskinci, Onur Akbay, Sarp Bozkurt, Ruhi Sarı, Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Betül Çakmak, Ferit Ömeroğlu, Yasemin Döngel, Pınar Akın, Selen Özyurt, Esin Hancı gibi isimler yer aldı. Safari turu ile Kaz Dağları'nı keşfeden ünlüler, eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü isimler o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.