Kayahan'ın hayatı film oluyor! Beste Açar, babasının hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!

Beste Açar, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Projelerinden bahseden şarkıcı, "5 Ocak'ta harika bir şarkı çıktı. Dinlenmeler ve yorumlar, benim için çok değerli. 14 ve 21 Şubat'ta iki şarkı daha geliyor" dedi. 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan'ın hayatının film olacağını açıklayan Açar, "1.5 yıldır gündemimizde var. Filmin hikayesi çıktı. Yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. O dönemin hikayesi başka... Nasıl Kayahan oldu ve hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor. Oyuncu için kimseyle görüşmedik. Eda Ece'nin duruşunu ve kişiliğini seviyorum. Kabul ederse beni oynamasını isterim. Babam için daha 'tamam' dediğimiz biri yok. Yiğit Kirazcı diye düşündük. Çenesinde gamze olması, saçlarının kıvırcık ve zayıf olmasıyla babama benziyor. Şu an ikisi aklımızdan geçiyor. Bir de Taner Ölmez olabilir" diye konuştu.

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü'nün de projeden haberi olduğunu belirten Açar, "Teliflerle ilgili zaten ortağız. Orada birbirimizin önünü kesmek gibi bir şey söz konusu değil. Bu gurur duyulacak bir proje... Kendisi biliyor. Avukatımız aracıyla bilgiler gitti ve mutlu olduklarını belirtmişler" ifadelerini kullandı.



TÜRK'ÜN ALMASINI İSTİYORUM

Kayahan'ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç'deki 'Gönül Köşkü' adını verdiği evinin satışa çıkmasına şarkıcı, "Babamın vefatından sonra oraya gidip tatil yapmamız içimizden gelmiyor. Emlak şirketi evi satmaya çalışıyor. Çok fazla yabancılar mülkler alıp, oturum alıyorlar. Babamın o yaşanmışlıklarını onunla bağ kuracak bir Türk'ün almasını istiyorum. Keşke bir müzisyen alsa... Sadece satmış olmak için değil, satıldığında o duyguların yaşamasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

KİMSE KİMSEYİ EVLENMEK İÇİN ZORLAMADI

Eski eşi Tayfun Duygulu'nun, "Olmaması gereken zamanda evlendim" sözlerinin hatırlatılmasına, "Kimse kimseyi evlenmek için zorlamadı. O evliliğin zaten devamı çok olmadı. Bencede genç yaşlarda evlenilmemesi gerekiyor. Birbirini tanımak önemli ama babam müsade etmezdi. Konservatuvarda okul arkadaşıydık. Ona, 'Abi' diyordum" şeklinde konuştu.