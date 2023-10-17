Katerina Ekşioğlu’nun “Fall Winter 2024” koleksiyon defilesi Fashion Tv’de

Her koleksiyonunda ilhamını güçlü kadınlardan aldığını dile getiren Katerina Ekşioğlu’nun Milano Moda Haftası’nda tanıttığı 12 parçalık Fall Winter 2024 koleksiyonunda, keskin çizgiler ve parlak aksesuarların kontrastı dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Her bir parçasında duygusallık, ilham ve sofistikenin görüldüğü Fall Winter 2024 koleksiyonunda sıkı siluetler, örgü süslemeler ve siyah renginin sonsuz sadakati öne çıkarken, kıyafetlerin en beklenmedik yerlerindeki aksesuarların parıldamısı modaseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Katerina Ekşioğlu, tasarımlarının yanı sıra kısa sürede moda dünyasının yakından takip ettiği Milano Moda Haftası’nda ve Fashion TV’de yer almasıyla adından söz ettiriyor.