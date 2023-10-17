Katerina Ekşioğlu’nun “Fall Winter 2024” koleksiyon defilesi Fashion Tv’de

Şık ve özgün tasarımlarıyla adından başarıyla söz ettiren Katerina Ekşioğlu’nun geçtiğimiz ay düzenlenen Milano Moda Haftası’nda tanıttığı Fall Winter 2024 koleksiyonunun defilesi Fashion TV’de yayınlandı. 

Her koleksiyonunda ilhamını güçlü kadınlardan aldığını dile getiren Katerina Ekşioğlu’nun Milano Moda Haftası’nda tanıttığı 12 parçalık Fall Winter 2024 koleksiyonunda, keskin çizgiler ve parlak aksesuarların kontrastı dikkat çeken detaylar arasındaydı. 

Her bir parçasında duygusallık, ilham ve sofistikenin görüldüğü Fall Winter 2024 koleksiyonunda sıkı siluetler, örgü süslemeler ve siyah renginin sonsuz sadakati öne çıkarken, kıyafetlerin en beklenmedik yerlerindeki aksesuarların parıldamısı modaseverler tarafından beğeniyle karşılandı.  

Katerina Ekşioğlu, tasarımlarının  yanı sıra kısa sürede moda dünyasının yakından takip ettiği Milano Moda Haftası’nda ve Fashion TV’de yer almasıyla adından söz ettiriyor. 

 

 

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