Karsu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı

Corendon Turizm Grubu, kariyerinin başından bu yana destek olduğu başarılı sanatçı Karsu’yu, 24 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de yalnız bırakmadı.

Başarılı performansıyla Türkiye'de ve dünyada şöhreti her geçen gün artan Karsu, hayranlarına unutulmaz konseriyle dinleyenlere benzersiz bir eğlence deneyimi yaşattı.

Karsu, İstanbul’daki ilk ve tek konserinde Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sevenlerini coşturdu. “Düğünüme Hoş Geldiniz!” diyerek açık havayı ayağa kaldırdı.

Modern müziğin başarılı temsilcilerinden Karsu, Corendon Turizm Grubu'nun destekleriyle, Y Kültür Sanat ve Musicarium organizasyonuyla 24 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Karsu, bu yıl İstanbul'da ilk kez sahne alırken; caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği harmanlayarak oluşturduğu şarkılarını sevenleriyle beraber söyleyerek eğlenceli dakikalar yaşattı. Karsu'nun sahne performansı, enerjisi ve şarkıları izleyicileri büyüledi. Konserde dinleyiciler arasında Elçin Sangu, Alina Boz, Umut Evirgen, Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Elçin Afacan, Yüsra Geyik ve Gülper Özdemir, Tamer Yılmaz ve Ayten Alpün gibi isimler yer aldı.

Müzikseverler sürpriz hediyelere kavuştu

Türkiye'nin lider turizm şirketlerinden Corendon Turizm Grubu, kültür-sanat, turizm ve spor gibi geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği sponsorluk çalışmalarıyla topluma değer katmayı hedefliyor.

(Alina Boz - Umut Evirgen)

Sponsorluklarında uzun soluklu çalışmaları tercih eden Corendon Turizm Grubu, Karsu ile 2016 yılından beri iş birliğini sürdürüyor. 2016’da Corendon Airlines ile güvenli yolculuk videosunun müziklerini yapan Karsu, 2017'deki Aspendos Antik Tiyatro konserini, 2019'daki iki projesini, ardından Amsterdam’daki konserini ve 2022’de yaptığı Türkiye konser programını Corendon’un sponsorluğunda gerçekleştirdi.

(Deniz Baysal - Barış Yurtçu)

Corendon, 24 Temmuz Çarşamba akşamı bir kez daha Karsu’nun hayranlarıyla buluşmasına destek oldu. Corendon, Açıkhava Tiyatrosu'nda yapacağı aktivitelerle etkinliğe renk katmaya hazırlanıyor. Ayrıca, konsere gelen İstanbullu müzikseverler Corendon Playa Kemer, Mangrove Beach Corendon Curacao ve Corendon Amsterdam Schiphol Airport otellerinde konaklama hediyeleri kazandı.

(Elçin Sangu)

Müzik yolculuğu hızla ilerledi

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Karsu'nun, 8 yaşında tanıştığı piyano ile başlayan müzik yolculuğu büyük bir hızla ilerledi. Küçük sahnelerdeki performansıyla dikkat çekerek adım adım ilerleyen ve uluslararası festivallerde çalma başarısı elde eden Karsu, şarkı yazarlığı ile de öne çıkıyor.

(Tamer Yılmaz - Ayten Alpün)

Müzik kariyerine dolu dizgin devam eden Karsu, bir yandan da kurduğu Karsu Foundation adlı vakıf ile sanat, spor ve kültür alanlarında toplumsal projelere imza atıyor. 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden Karsu, bölgeye yaptığı yardımların yanı sıra memleketi Hatay'da bir müzik okulu açtı.