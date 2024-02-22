Kars ve Ardahan’dan gelen lezzet: Misina Kaz Eti Günleri

Kars ve Ardahan’ın efsane lezzeti kaz etiyle hazırlanan yemekler, 26 Şubat itibariyle Misina Balık’ta misafirlerini bekliyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla usta ellerden çıkan Misina Kaz Menüsü’nde; Kars gravür peyniri, ebelik kaz çorbası, kaz dürüm, tandırda kaz güveç, kaz tandır, kaz beğendi, kaz mantısı, kavılca bulguru üstünde kaz tiridi veya bütün kaz tandır yer alıyor.

“KAZ YEMEKLERİNDE DE İDDİALIYIZ”

Balık restorancılığı alanında sektöre öncülük eden Misina Balık’ın usta şefi Suat Yılmaz, kaz etinin en lezzetlisinin Kars ve Ardahan’dan geldiğini söylüyor. “Memleketimin bu eşsiz lezzeti ile yapılan yemekleri İstanbul’daki misafirlerimize de tattırıyoruz. Ardahan ve Kars’tan özel olarak getirttiğimiz kaz etini başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye tanıtıyoruz” derken, yöredeki kaz yetiştiren kadınlara iş imkanı sağladıklarını da belirtiyor. Yılmaz, “bir balık ustası olarak, her zaman menülerimizle iddialı olduğumuz gibi, kaz eti ile hazırladığımız yemeklerimizle de en iyiyi sunuyoruz” diyor.

Kaz yetiştiriciliği ve kaz eti hakkında bilinmesi gerekenler;

- Kaz, Anadolu’nun birçok bölgesinde bulunuyor. Dünya üzerinde de 40 kadar kaz cinsi yaşıyor. Ama Kars kazının bir benzeri dünyada yok.

- Kars’ta yetiştirilen kazların eti, özgün üretim, özgün fermantasyon ve özgün pişirme yöntemleriyle farkını ortaya koyuyor.

- Kazlar, Kars ve Ardahan bölgesinde yaklaşık 30 bin aile tarafından kendi işletmelerinde yetiştiriliyor.

- Bir kaz yılda 12 ile 17 arası yumurta yapıyor. Yavrular yetiştiriciler tarafından özenle besleniyor.

- Kars’ta kazlar kar yağana kadar arpayla besleniyor. Kardan sonra bir hafta on gün içinde kesildikten sonra biraz tuzlanıyor. Kurutma işlemine geçiliyor.

- Kazları fazla bekletmekten kaynaklanan farklı bir koku ve tat oluşuyor. Yöre halkı bu farklı tat ve kokuyu sevdiği için bir ay bekletileni yiyor. Batıya gönderilenler ise onbeş gün bekletiliyor. Bu kazların aroması daha hafif ve herkesin yiyebileceği kıvamda oluyor.

- Kaz eti tavuk eti gibi kolay bir et değildir. Tavuk eti daha yumuşaktır. Kaz eti ise daha karakterli. Biraz serttir ama usulünce pişirildiği zaman pamuk gibi oluyor.

- Kars ve Ardahan bölgesinde kavılca bulguru ile pişirilen pilav ile servis edilir. Daha iri taneli ve esmer bir bulgurdur.

- Kaz, eti yağlı bir hayvandır.

- Kaz eti elle de yenir, çatal bıçakla da.

- Kaz eti dünyada da trend bir lezzet. Fransa, Bulgaristan ve Macaristan’da çok tüketiliyor. Macaristan kaz eti konusunda sınır tanımıyor. Macaristan’daki kaz etleri daha ağır. Burada esas amaç kazın ciğerini elde etmek.

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