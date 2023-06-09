Karayipler’in ışıltılı yaz rüzgarları İstanbul Boğazı’nda esti

St. Barth adalarında 33 yıl önce kurulan Ligne St Barth, efsanevi güneş yağı olarak popülerliğini korurken ; marka tutkunlarını İnanır Grup Yönetim Kurulu Üyesi Senem Sena İnanır ve Melis Özer ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda düzenlediği yaza merhaba davetiyle bir araya getirdi.

Deniz kenarında çimlerin üzerinde piknik konseptinde geçen etkinlikte güneşin keyfini çıkaran davetliler Ligne St Barth’ ın geliştirdiği mucizevi formüllerinin ve Papaya gibi özel meyve özlerinin kullanıldığı ‘Manikürsüz El Bakımı’nı deneyimleme fırsatı buldu.

Şıklıklarıyla göz dolduran davetliler Ligne St Barth ürünlerine tam puan verdi. Pelin Kaya, Yasemin Şefkatli, Merve Oflaz, Melodi Elbirliler, Rüya Büyüktetil, Meriç Küçük, Hande Tokmak, Serap Korkmaz Arslan, Dilek Arslan Dilber ve Eylem İpek tarzlarıyla davete renk kattılar.

Karayiplerin benzersiz ruhundan doğan Ligne St Barth; yüz ve vücut bakımı, parfüm çeşitleri, duş jelleri ve bronzlaştırıcılar gibi sunduğu ürünlerle dünya çapında birçok ünlünün de kişisel tercihi.