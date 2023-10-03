Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetleri Zaxi menüsünde!

Şehir otelciliğine farklı bir soluk getirerek konuklarına tam 5 yıldır ayrıcalıklı hizmet sunan Hilton Istanbul Maslak, olağanüstü misafirperverliği kadar enfes lezzetleri ile de öne çıkıyor. Bünyesinde yer alan ve ‘Şehrin En İyi Otel Restoranı’ ödülüne sahip Zaxi Restoran’da misafirlerini nitelikli ve özel tatlarla buluşturan otel, her ay menüsüne eklediği yöresel lezzetlerle konuklarına farklı deneyimler yaşatıyor.

Geçtiğimiz ay İç Anadolu mutfağını misafirleriyle buluşturan Zaxi, Ekim itibariyle Karadeniz lezzetlerini menüsüne konuk ediyor. Dünya mutfağından seçkin tatlar barından Zaxi menüsünde sadece ay boyunca yer alacak Karadeniz lezzetleri, birbirinden özel yöresel tatlardan oluşuyor.

Karadeniz lezzetlerini İstanbul’a taşıyor!

Deneyimli Executive Chef Ceyhan Aşcıoğlu ve ekibinin mutfağından çıkan menüde yer alan lezzetler, Karadeniz havasını adeta şehre taşıyor. Kızarmış mısır ekmeği ile servis edilen Ekşili Kara Lahana Çorbası, köy yoğurdu ve domates sos ile Kara Lahana Sarması, Trabzon tereyağı ile fırında pişirilmiş Oltadan Günün Balığı, turşu kavurması, kızarmış domates ve yöresel otlu pilav ile Akçabat Köftesi, fındık eşliğinde Hamsiköy Sütlacı ve Rize’ye özgü kokulu siyah üzümle hazırlanan Karadeniz’in geleneksel tatlısı Pepeçura bu ay boyunca Zaxi misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Adres: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:233-101, Sarıyer İstanbul

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