Karaciğer hastalıklarında ileri endoskopi konforlu iyileşme sağlıyor

Karaciğer ve safra yolu hastalıkları dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın görülüyor. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu hastalıkların tanı tedavi süreçlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Endoskopi ve ultrasonografinin tek bir cihazda birleştirilmesiyle uygulanan EUS yani endoskopik ultrasonografi, sindirim sistemi hastalıklarında tanı tedavi sürecini kolaylaştırıyor. Bu görüntüleme yöntemiyle gerekli durumlarda işlem esnasında biyopsi alınarak patolojik inceleme sağlanabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Salih Boğa, karaciğer hastalıklarında ileri endoskopi uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla teşhis gerçekleştiriliyor

EUS yani endoskopik ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları ile karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organlardan görüntüler elde edilmesini sağlayan bir cihazdır. Sindirim sisteminin alt tabakalarını ve çevre dokuları da incelemeye imkan tanımaktadır. Bu hastalık ve durumlar için EUS teknolojisi kullanılmaktadır.

Yemek borusu kanseri Mide kanseri Rektum kanseri Safra yolu kanseri Pankreas kanseri tanısı Biyopsi alınması Kanserin erken evrede saptanması Ameliyat sonrası takipte nüks bulgularının araştırılması Ameliyat öncesinde ışın tedavisi yani radyoterapi verildiyse tümör çapındaki gerilemenin araştırılması Rektum etrafındaki komşu organlarda (prostat, mesane, vajina) lenf bezlerinde ve damarlarda kanser tutulumunun incelenmesi ve tümörün derecesinin (T1, T2, T3, T4) belirlenmesinde kullanılabilmektedir.

Endoskopik yöntemler hastaya hızlı bir iyileşme sürecinin yolunu açıyor

Karaciğer ve safra yolları hastalıklarındaki endoskopik ultrasonografiyle hastalıkların tanısı konulmakta ve tedavi gerçekleştirilmektedir. Kolanjiyoskopi yani ERCP safra yollarının görüntülenmesine ve karaciğerin içinde gezinmeye olanak sağlamaktadır. Endoskopik bir araçla safranın aktığı ince bağırsak bölümünden safra yollarına girilerek bu kısmın görüntülenebilmektedir. ERCP ile safra yollarındaki darlık, taş, tümör gibi tabloların tanınmasını ve tedavisinin sağlanmasını amaçlanmaktadır. Böylelikle hasta büyük bir cerrahi işleme gerek kalmadan endoskopik işlemler ile konforlu bir süreç geçirerek normal hayatına geri dönebilmektedir.

Yeni yöntemler vakalarla anlatıldı

Son yıllarda başarılı sonuçları ile öne çıkan endoskopik uygulamalar konusunda uluslararası çapta bir organizasyon düzenlendi. Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi’nde 4. kez düzenlenen Karaciğer Akademisi”ne farklı ülkelerden 120 doktor katıldı. Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin, Prof. Dr. A. Emre Yıldırım ve Prof. Dr. Salih Boğa tarafından düzenlenen akademide, karaciğerin endoskopi ile birleştirildiği endohepatoloji kavramı başlığı incelendi. Karaciğerde normalde kesitsel yöntemler kullanılırken teknolojinin gelişmesiyle son dönemde sıkça kullanılan EUS yani endoskopik ultrasonografinin karaciğer hastalıklarının tedavisindeki rolü ve güncel yaklaşımlar canlı vakalar eşliğinde paylaşıldı. Dünyada bu alandaki çalışmaları ile tanınan, Marsilya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Marc Barthet’nin de katılımcı olarak yer aldığı akademide vakalar üzerinde yeni teknolojiyle hem tanı hem de tedavi yöntemleri gösterildi.