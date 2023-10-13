Karaca’dan bir özlemi anlatan yeni reklam filmi

Toplumun farklı kesimlerini temsilen, Anadolu kadınları, kahraman Mehmetçikler, Kurtuluş Savaşı’nda canla başla çalışan sağlık emekçileri ve daha bir çok kişi, ay yıldızlı Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu’yla hazırlanmış bir sofrada bir araya geliyor. Reklam filminde, Atatürk’ün masaya gelişiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlarına kazandırdığı haklar bir kez daha hatırlatılıyor.

Karaca, bu çok özel Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu’nu duyurduğu kampanyasının gücünü ise, hepimizin en az bir kere sorduğu veya duyduğu bir sorudan alıyor: “Bir kişiyle yemek yiyebilsen, kiminle yerdin?”. Toplumun her kesiminden insanın, reklam filmindeki bu özel masada yer alması da Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’in birleştirici gücünü vurguluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilk kez dünyanın en ünlü yapay zeka görüntü motorlarından biri olan Unreal Engine’de haftalar süren çalışmayla oluşturulması ve duvardaki tabloda Atatürk’ün çok isteyip yiyemediği tek şey olan enginar olması gibi ayrıntılar da bu özel koleksiyonun reklam filmini bir üst noktaya taşıyor.

Atatürk için özel olarak tasarlanan ve kendisinin de kullandığı ürünlerde yer alan GMK (Gazi Mustafa Kemal) inisiyalini tekrar sofralara taşıyan Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu, sınırlı sayıda üretildi. Karaca, cumhuriyetin 100. yılını kutladığı ve toplumumuzun bir araya gelişini anlattığı anlamlı ve duygu yüklü bu filmi, ajansı VMLY&R ile birlikte hayata geçirdi.