Kanye West gitti rekorlar kaldı

İstanbul Olimpiyat Stadyumu konseriyle rekorlara imza atan Kanye West, bugün Türkiye'den ayrıldı.

İşte hafızalara kazınan notlar:

• Konserde 5 bini aşkın kişi görev aldı.

• 118 bin biletli seyirci katılımıyla dünyanın en çok izlenen biletli stadyum konseri rekoru kırıldı.

• 30 Mayıs - 1 Haziran arasında konser haberleriyle yurt dışında 484 milyon 263 bin 490 kişiye erişilerek Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlandı.

• Kanye West, İstanbul'da lahmacun, şiş kebap, helva, baklava ve Maraş dondurmasına hayran kaldı.

• Organizasyonun ülke turizmine yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağladığı belirtildi.

• ILS Vision imzası taşıyan organizasyon, sorunsuz operasyonu ve festival atmosferiyle dikkat çekti.

• Dünyanın önde gelen medya kuruluşları konsere geniş yer verirken, organizasyonla ilgili övgü dolu yorumlar yayımlandı.

• Tarihi konserin ardından Türkiye’den ayrılan Kanye West, organizasyonun sahibi Erdem Karahan tarafından uğurlandı.