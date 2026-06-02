Kanye West gitti rekorlar kaldı

İstanbul Olimpiyat Stadyumu konseriyle rekorlara imza atan Kanye West, bugün Türkiye'den ayrıldı.

İşte hafızalara kazınan notlar:
• Konserde 5 bini aşkın kişi görev aldı.
• 118 bin biletli seyirci katılımıyla dünyanın en çok izlenen biletli stadyum konseri rekoru kırıldı.
• 30 Mayıs - 1 Haziran arasında konser haberleriyle yurt dışında 484 milyon 263 bin 490 kişiye erişilerek Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlandı.
• Kanye West, İstanbul'da lahmacun, şiş kebap, helva, baklava ve Maraş dondurmasına hayran kaldı.
• Organizasyonun ülke turizmine yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağladığı belirtildi.
• ILS Vision imzası taşıyan organizasyon, sorunsuz operasyonu ve festival atmosferiyle dikkat çekti.
• Dünyanın önde gelen medya kuruluşları konsere geniş yer verirken, organizasyonla ilgili övgü dolu yorumlar yayımlandı.
• Tarihi konserin ardından Türkiye’den ayrılan Kanye West, organizasyonun sahibi Erdem Karahan tarafından uğurlandı.

