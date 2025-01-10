Kanser teşhisi konulan Mustafa Keser ameliyat oldu! Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama geldi!

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Mustafa Keser, Aklımda Fikrimde Hep Sen varsın, Fettan Gözlüm, Haydar Haydar gibi şarkılarla ismini Türk müziğinin temel taşları arasına yazdırdı. Mustafa Keser, kendisine kısa süre önce prostat kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Keser, dün sabah saatlerinde İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alındı. 4 buçuk saat süren ameliyatın ardından istirahate çekilen Mustafa Keser'in sağlık durumu iyi.



MUSTAFA KESER KEMOTERAPİ GÖRECEK Mİ?

Prostat kanseri nedeniyle ameliyat masasına yatan sanatçının operasyonunun son derece başarılı geçtiği, kemoterapi almasına gerek kalmayacağı öğrenildi. Kanser teşhisi konulmasının ardından katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili konuşan Mustafa Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" demişti. Usta şarkıcıya şu an yanında eşi Nilüfer Keser refaket ediyor. 1978 yılında dünyaevine giren çiftin Yunus Emre, Emrah ve Erkan adında üç oğlu var.