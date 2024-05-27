Kanser hastalarına yaz aylarında beslenme önerileri

Türk Kanser Derneği, kanser hastalarına yönelik sunduğu kapsamlı hizmetlerle hastaların ve yakınlarının yanında olmaya devam ediyor. Her zaman için sağlıklı beslenmenin önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek ancak kanser tedavisi döneminde beslenme ayrı bir öneme sahip. Bu sebeple dernek ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti sunarak bu hizmet ile; kanser tedavisi gören bireylerin bağışıklık sistemini güçlendirmelerine, tedavi yan etkilerini hafifletmelerine ve genel sağlık durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Türk Kanser Derneği gönüllü uzman diyetisyeni Burçak Çubukçu, yaz aylarında herkesin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini, özellikle kanser hastalarının beslenmelerine çok daha fazla özen göstermeleri gerektiğini vurgulayarak kanser hastalarının yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Sıcak havalarda vücut daha fazla sıvı kaybeder, bu yüzden bol miktarda su içmek önemlidir. Su dışında sulu meyveler, ılık çorbalar ve ayran gibi içecekler de tercih edilebilir.Kafein içeren içecekler vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, sıcak havalarda bu içeceklerden kaçının.Yüksek sıcaklıklarda tuz tüketimi vücutta su tutulmasına neden olabilir. Tuzlu atıştırmalıklardan ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Günlük almanız gereken miktar kadar tuz tüketmeye özen gösterin.Yağlı yemekler yerine hafif yiyecekler tercih edin. Çorbalar, zeytinyağlı sebze yemekleri gibi besinleri öğünlerinize ekleyin.Kanser tedavisi sürecinde protein alımı önemlidir. Kırmızı et, tavuk, baklagiller, süt ürünleri gibi protein kaynaklarından yeteri kadar tükettiğinizden emin olun.Sıcak havalarda gıdaların hızlı bir şekilde bozulabileceği unutulmamalıdır. Gıdaları güvenli bir şekilde saklayın ve çabuk tüketin.İyi pişmiş, uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemiş ve güvenli et ürünleri tercih edin.Sıcak havalarda vücut sıcaklığınızı kontrol altında tutmak için serin ortamlarda kalmak, güneşte uzun süre kalmamak ve uygun giysiler giymek oldukça önemlidir.

Her kanser hastasının tedavi süreci ve ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle kişisel durumunuza en uygun beslenme planını belirlemek için sağlık uzmanlarından profesyonel yardım almanız önemlidir. Türk Kanser Derneği’nin ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyen hastalar, derneğin iletişim kanalları aracılığıyla randevu alabilirler.