Kamuran Akkor: "Z kuşağının beni beğenmesi çok hoşuma gidiyor."

O, müstesna sesi ile 55 yıldır sanat icra ediyor. Sev Yeter, Aşk Eski Bir Yalan, Bir Ateşe Attın, Bir Teselli Ver ve daha nice şarkıları onun şakıyan sesi dolayısı ile marş belledik. Ve şimdi sıra Z kuşağına geldi. Gazeteci Sibel Arna’nın youtube kanalı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” a katılan Kamuran Akkor, 10 gün sonra rapçi Sagopa Kajmer ile bir şarkı çıkaracaklarını müjdeledi. Ayrıca Sibel Arna, Gönül Akkor’dan, sütun gibi bacaklarının sırrını da öğrendi.

SAGOPA İLE DÜET GELİYOR

Z kuşağı dediğimiz daha böyle küçük yaştaki çocuklarımız çok beğeniyorlarmış. Beni çok mutlu ediyor. Çok izleyen oluyor. Bu şarkılarım tekrar gündeme geldi. Onun için de çok mutluyum. Onlara daha fazla ulaşmak için bir rap düeti falan düşünüyor musunuz? E yaptık. Rap? Ben yapmadım tabi. Sagopa'yla. Yakında klibimiz çıkıyor inşallah. Ne şahane. Evet çok güzel. Hangi şarkı? Söylemeyeyim. Sürpriz oldu. Ama şimdi çıksın da ondan sonra. Sagopa Kajmer efsanesidir. Tabii ki isim olduğuna göre en iyisi. Çok güzel bir şey. Bizi bekliyor o zaman. Harika. Ne zaman çıkar? İşte bir 10 gün içinde çıkacak.

KAMURAN AKKOR BACAKLARININ SIRRINI AÇIKLADI

Hiç estetik yaptırmadım. Allah korusun! Ölüyorum korkudan. Vallahi yani şimdi eğer elli yaşlarımda olsaydım belki biraz bir dokunuşlar yapardım. Hele bu yaştan sonra hiç gerek yok. Ama hiç gerek yok. Ben yazın her gün en az iki saat yüzerim. Ama ayaklarım hiç basmadan. Çok derinlerde yüzmeyi de seviyorum. Benim için gerçek bir meditasyon. Onlarda hiçbir şey düşünmüyorum sadece yüzmeye odaklanıyorum. Kışın tabi sesime zarar verir diye bunu yapamıyorum. Kışın da bol bol yürüyorum, yürüyemediğim zamanlarda da evde spor yapıyorum. Bir de en önemlisi gönlümü temiz tutuyorum.

Sibel Arna‘nın Kamuran Akkor’la yaptığı söyleşi de sanatçı ile ilgili az bilinen başarılar da ortaya çıktı. İşte bazıları: Kamuran akkor sahne tozunu 12 yaşında çıktığı tiyatro sahnesinde yutmuş. Henüz bir çocuk yaşında, 80 yaşında bir yaşlı kadını canlandıran Akkor, performansıyla dönemin ulus gazetesinde yazı konusu olmuş. İlk alaturka şarkısını 15 yaşında okumuş. Yine aynı yaşlarda onu her zaman destekleyen ablası gönül Akkor’un alt kadrosunda sahneye çıkmış. Üç ay sonra bir Sezen Cumhur Önal bestesi olan aşk eski bir yalanla ilk 45’liğini doldurmuş. Ve şöhret olmuş. Ünlü bir şarkıcı iken, Türk sanat müziğini olan merakını bilen Adnan Şenses ona konservatuar sınavlarına girmesini söylemiş. Sınavların son gününde girdiği okulu birincilikle bitirmiş. Okula tanınmasın diye kahverengi perukla gidiyormuş.