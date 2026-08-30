Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, hastaneden fotoğraf paylaşaral açıklama yaptı.







Komedyen, "Sağolun arkadaşlar iyiyim. Tam 'Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bi ağrı saplandı göğsüme sırtıma, eve gitip yatsam hâlâ yatıyor olurdum. Ayvacık'da ilk hastanede, burada Çanakkale'de ki arkadaşlarımıa teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Sağlık Bakanımız'da sağolsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu... Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar, 'stresten uzak durun' dedi. Güldüm... Yine abi az iç diyen, saçı kesti yeni imaj diyenlere bir sözüm var siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta... Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah" dedi.