Kalp damar hastasıysanız bu ayrıntılara mutlaka göz atın!

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde en sık görülen ve ölümcül riski yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca kalp damar hastalığında konforlu yaşam önem kazanıyor. Peki bu yaşam konforu için dikkat edilmesi gerekenler neler? Kalp ve damar hastaları tarafından en çok merak edilen soruları, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Cangel yanıtladı.

Derin ven trombozu geçiren hastalar yazın nelere dikkat etmeli?

“Daha önce derin ven trombozu geçirmiş, pırtlaşma bozukluğu olan hastalar, kan surandırıcı alsalar bile yine de su içmeleri gerekiyor. Yazın sıcak havalarda kandaki sıvı oranı düşeceği için bol su içmeleri çok önemlidir. Bu hastaların aynı zamanda varis çorabı da giymeleri gerekir. Yazın ince varis çorapları tercih edebilirler. Ayrıca sabah - akşam duş alabilirler veya sabah yarım saat ve akşam yarım saat olmak üzere ayak banyosu yapabilirler. Bu lenf drenajını sağlayacaktır. Ancak banyo suyunun kesinlikle sıcak olmaması gerekir. Her zaman ılık su tercih etmelidirler. Ayrıca hamam ve saundan mutlaka uzak durmalıdırlar. Bol bol denizde yüzebilirler.”



Bypass ameliyatı sonrası damarlar yeniden tıkanabilir mi?



Periferik damar hastalığı olan ve periferik bypass yaptığımız hastalarımız hava sıcaklığı arttığında mutlaka bol su içmeliler. Yoksa koyduğumuz damarlar tıkanabiliyor ve hastaları ameliyata almak zorunda kalabiliyoruz. Günde en az 2 buçuk litre su içmeleri gerekiyor bu hastaların. Diüretik, yani idrar söktürücü ilaç alanların ise idrar söktürücü dozunu düşürmesi için kendi doktorlarına başvurmaları gerekir.”



Kalp damar hastaları yaz sıcağında ilaçlarını nasıl kullanmalı?

“Mevsim değişikliklerinde mutlaka ilaç dozlarının ayarlanması için, kalp damar hastlarının kendi kalp doktoruna başvurmaları gerekir.”

Kalp damar hastaları uzun yolculuklarda nelere dikkat etmeli?

“Yolculuk öncesi mutlaka doktorlarına başvurmalıdırlar. Uzun süreli yolculuklarda çok sık olarak molar vermeleri gerekmektedir.”

Yazın yürüyüş yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

“Sıvı elektrolit dengesini düzenlemek için mutlaka sıvı alımının sağlanması gerekiyor. Yazın hava sıcak olduğunda uzun süreli spor yapmak, yüzmek, yürüyüş yapmak kalp hastalarının zararına olabilir. Tüm bunlar güneşin tepede olmadığı saatlerde ve fazla efor sarfetmeden rahatlıkla yapabilirler.”



Kalp damar hastaları için mangal zararlı mıdır?

“Mangal ile beraber alınan yağlı yiyecekler, alkolü içecekler, kalp damar hastalığını kötü yönde etkileyebilir. Bu yüzden dikkatli olunmasında ve dozunda tüketilmesinde fayda vardır.”



Sağlıklı bireyler de spor öncesi kalp kontrolünden geçmeli mi?

“Öncelikle hangi sporu yapacak olurlarsa olsunlar mutlaka bir eğitmen eşliğinde yapılmalı. Spor öncesi bir fizik muayene ve bir kalp kontrolü yapılmasında fayda vardır. Herkes koşu bağında uzun süre koşturmamalıdır. Herkes istediği sporu, istediği yerde, istediği zaman bilinçsizce yapmamalıdır. Bu riski arttırıyor çünkü. Damar tıkanıklığı hastaları için en iyi spor yürüyüş ve yüzmedir.”





