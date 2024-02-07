Kalbi aşkla çarpanlar için Misina Balık’tan sevgiliye özel menü

Havada aşk kokusu var. Sevginin, aşkın bambaşka bir anlam kazandığı Şubat ayının gelmesiyle, Misina Balık çok özel menüsüyle sevenleri bekliyor. İster sevgilinizle, ister ailenizle, dilerseniz de sevdiğiniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla kutlayacağınız 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, Suat Yılmaz’ın hazırladığı Misina Balık Sevgililer Günü menüsüyle bambaşka bir lezzet yolculuğuna çıkacaksınız.

Yılın en romantik günü için tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Misina Balık’ın Sevgililer Günü menüsü, aşkla hazırlanan birbirinden güzel lezzetlerden oluşuyor.

Başlangıç olarak; Ayvalık kırma yeşil zeytin, Midyat acur turşusu, sarımsaklı ekmek dilimi ile mısır ekmeği yer alıyor. Soğuk meze dolabından ve salata çeşitlerinden seçeceğiniz alternatiflerin ardından ara sıcaklarda; kalamar tavadan tereyağlı karidese, fener kavurmadan balık külbastıya, deniz mahsulleriyle hazırlanan börekten balık köftesine, organik sıcak Ege ot kavurmasına dilediğiniz iki çeşidi seçebilirsiniz.

Ana yemekte ise; seçenekli olarak ızgara deniz levreği, çipura, çinekop, istavrit, sarı kanat, palamut, hamsi, fener balığı kavurma, balık buğulama ya da tekir balığı ile lezzetli anlara devam edebilirsiniz. Misina Balık Sevgililer Günü menüsü, içki seçenekleriyle kişi başı 1760 TL.

DJ performansıyla romantik müzikler eşliğinde, geceyi tatlı dokunuşlarla sonlandıran Misina Balık, lezzet ile aşkın buluşma noktası…

Adres: Caddebostan Mahallesi, Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. No:10, Kadıköy/İstanbul

Menü: misina.com.tr

www.misina.com.tr

Instagram: misinabalik



Rezervasyon tlf: (0216) 350 80 90