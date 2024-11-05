'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi

Tiyatro Keyfi'nin yeni sezonda sahneleyeceği romantik komedi tiyatro oyunu Kaktüs Çiçeği'nin son provaları Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Başrollerini Azra Akın ile Engin Benli'nin paylaştığı, Kemal Başar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyun için işbaşı yapan ekip, basın mensuplarının soruları yanıtladı.



Dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen ve Hollywood'da film uyarlaması yapılan Kaktüs Çiçeği'nin kadrosunda Engin Benli, Azra Akın, Şilan Makal, Ercüment Aydın, Köksal Ünsal, Kerem Gökçer ve İsak Behar gibi deneyimli isimler yer alıyor. Azra Akın ile Engin Benli'nin birlikte tango yaptıkları dans sahnesiyle damga vurduğu prova sonrası Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdim etti.



11 Kasım'da Maslak Uniq'te prömiyerini yaparak perde açacak olan oyun, Eskişehir, Aydın ve İzmir'de de tiyatro severlerle buluşacak.



HAMİLEYKEN OYUNU KABUL ETTİM

Romantik komedi türündeki oyunda canlandırdığı Stephanie karakteri ile beş yıl aradan sonra sahnelere dönen Azra Akın, heyecanını dile getirdi.

Altı ay önce kızını dünyaya getiren ve kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Akın, "Tiyatro Keyfi ile Kaktüs Çiçeği oyunu sahneliyoruz. Kemal Başar yönetmenimiz, çok güzel ekip olduk. Profesyonel olarak üçüncü tiyatro oyunum. Beş yıllık aradan sonra yeniden sahnede olmaktan çok mutluyum. İkinci çocuğuma hamileyken Kemal Başar beni aradı ve tereddüt etmeden kabul ettim. Ekip arkadaşlarım çok yetenekli ve birbirimize destek oluyoruz. Gülmek ve keyif almak isteyenleri 11 Kasım'da Maslak Unıq'e bekliyoruz. Dünyanın her tarafında sahnelenmiş bir dünya klasiği aslında oyunumuz. Stephanie karakterinde beni en çok heyecanlandıran oyunda dönüşüm yaşıyor olması oldu. Bu bir romantik komedi.

Karakter başlangıçta biraz kaktüs çiçeği gibi biraz sert, biraz erkeksi, biraz daha görev insanı, kendini aşka kapatmış bir kadın. Diş doktoru Julien'in sekreteri ve asistanı. Sonra dönüşüm yaşıyor, kaktüs çiçeği açar ya benim karakterim de öyle bir dönüşüm yaşıyor" dedi.

(Kemal Başar - Hakan Bahadır)

Yönetmen Kemal Başar oyuncu kadrosuna kendisine güvendikleri için teşekkür edip şöyle konuştu: "Tiyatro Keyfi'nin önde giden oyunu olması için planlanlandık Kaktüs Çiçeği'ni. Çok değerli oyuncularla birlikteyiz. Engin Benli'yi ülke romantik komedi oyuncusu olarak izleyecek ancak bu tarafını çok göstermemiş. Azra Akın'ı partner olarak izleyeceğiz.



Şilan Makal'ın potansiyeli çok yüksek. Her bir oyuncumuz akademik eğitimi olan ve tiyatro geleneğinden gelen isimler..."

Engin Benli ise oyunla ilgili duygularını "Oyun çok hareketli ve hızlı, komik ve hızlı düşünmeyi gerektiren bir oyun. Çok eğlenecek bence seyirci, ekip de çok uyumlu. Eğlenmeyi gülmeyi seven insanları Maslak Uniq'e bekliyoruz" diyerek dile getirdi.

Bir süredir oyunculuğa ara veren Şilan Makal, sahnelere dönmenin mutluluğunu "Uzun zaman bir ara vermiştim, oyun ve ekip arkadaşlarım, bana çok şey kattı. Benim için öğretici oldu, biraz o üzerimdeki pası attım" sözleriyle tarif etti.