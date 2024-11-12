'Kaktüs Çiçeği'nin prömiyeri yapıldı

Başrollerini Azra Akın ile Engin Benli'nin paylaştığı romantik komedi oyunu 'Kaktüs Çiçeği’nin prömiyeri Maslak Uniq’te yapıldı.

(Kemal Başar, Azra Akın, Haldun Dormen, Engin Benli)

Sanat dünyasından pek çok ismin yer aldığı gecede, Atakan Koru da beş yıl sonra tiyatro sahnesine çıkan eşi Azra Akın’ı yalnız bırakmadı. Altı ay önce kızlarını dünyaya getirip ikinciye anne olmanın heyecanını yaşayan eşinin oyunculuğuna övgüler yağdıran Koru “Uzun süredir çalışıyorlar umarım oyun güzel olacak, onlar kadar ben de heyecanlıyım. Beklentimiz büyük. Provaları izledim güzel ve keyifli bir oyun.

(Atakan Koru)

Ben Azra’yı çok yetenekli buluyorum tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim isteği olursa elimden ne gelirse yaparım. Bir eşin en önemli görevi bu değil mi?

(Ayşe- Zeynep Alkan)

Ben başarılı buluyorum benim başarılı buluyor almam yanlı olabilir. Önemli olan seyircinin bulması” diye konuştu.

(Eylem Şankal)

Oyunun sürpriz konuğu ise kulise gelerek oyunculara moral veren Türk tiyatro dünyasının önemli ismi Haldun Dormen’di. Röportaj yaptıkları sırada karşılarında Dormen’i görünce büyük şaşkınlık yaşayan Azra Akın, Engin Benli ile yönetmen Kemal Başar, usta ismi karşılayıp kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Kemal - Lale Başar)

DİZİ OYUNCULARININ TAMAMINA GERÇEK OYUNCU DİYEMEYİZ

Yönetmen Kemal Başar, hem oyuncu hem de yönetmen olduğu için sahnede oyuncuların dilinden anladığını belirterek şöyle konuştu: “Görkemli güzel bir oyun yaptık bundan söz seyircinin.

(Alper Atak)

Engin Bey altı yıl sonra tiyatroya döndü, Azra Akın da beş yıl sonra döndü. Bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Oyunculuk zor bir şey, zorlayarak oyuncudan bir şey alamazsınız. Ben onların dostuyum, onlara eşlik ediyorum,

(Fatih Yücebağ - Özge Yücebağ)

onlar usta oyuncular” Başar ayrıca popüler dizi oyuncuların tiyatro yapmasıyla ilgili soru üzerine “Tiyatro yapmak zordur keşke herkes yapabilse ama televizyonda dizi oyuncularının tamamının gerçek oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu onların yanlış iş yaptığını göstermez. Televizyon çekicilik arar, kalkıp adamın kanal değiştirmemesi gerekir, bunun için güzel ve erkekler güzel kızlar başrolleri oynar. Karakter rollerini de gerçek oyuncular oynar” dedi.

(Gülsim Ali - Kenan Ali)

AZRA AKIN VARKEN 'HAYIR' DİYEMEZDİM

Azra Akın beş yıl sonra sahneye dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek duygularını “Umarım seyirci beğenir, ekip olarak çok emek verdik. Artık söz seyirciye kalmış. Provalarda çok eğlendim mutlu oldum” diye tarif etti. Engin Benli ise “Güzel bir ekiple oyun çalıştık heyecanımız ve yorgunluğumuz var. Kemal abiden teklif gelince olmaz diyemedik, birde Azra varken hayır diyemezdim. Provalar sevimli ve güzeldi” diye konuştu.

(Hazım Körmükçü)

Tiyatro Keyfi’nin yeni sezonda sahneye koyacağı Kaktüs Çiçeği’nin prömiyerini izlemeye gelenler arasında Haldun Dormen, Lale Başar, Hazım Körmükçü, Zeynep-Ayşe Alkan, Alper Atak, Eylem Şenkal, Fatih-Özge Yücebay, Gülsim Ali gibi isimler yer aldı. Dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen ve Hollywood'da film uyarlaması yapılan Kaktüs Çiçeği'nin kadrosunda Engin Benli, Azra Akın, Şilan Makal, Ercüment Aydın, Köksal Ünsal, Kerem Gökçer ve İsak Behar gibi deneyimli isimlerin yer alıyor.