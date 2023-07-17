Kahve Dünyası soğuk içecek menüsünü yeniledi! 

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, sıcak günlerde ferahlatıcı, doğal ürünlerle hazırlanan, kalorisi düşük soğuk içeceklerle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor. Menüsünü farklı damak tatlarına hitap eden, yenilikçi lezzetlerle zenginleştiren Kahve Dünyası, Zerdeçallı Hindistan Cevizi Sütlü Buzlu Latte’den Espresso Freddo’ya, smoothie’den milkshake’e her yudumda ferahlığı ve tazeliği hissettiriyor. Kahve Dünyası soğuk içeceklerde aromayı şurupla vermek yerine gerçekten ürünün kendisini reçeteye dahil ederek lezzeti yeni bambaşka bir boyuta taşıyor. Hayvansal sütlere karşı intoleransı olanlar ya da vegan beslenenler için soğuk içecekler bitkisel sütlerle de hazırlanabiliyor.

Zerdeçallı Hindistan Cevizi Sütlü Buzlu Latte ürünü içindeki zerdeçal, sıcak günlerde metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Protein açısından zengin Tahinli Badem Sütlü Cafe Latte ve her yudumunda gerçek Antep fıstığını hissedeceğiniz Fıstıklı Buzlu Latte alışılmışın dışında lezzetler olarak öne çıkıyor. Naneli Cafe Latte daha ferah, kahveli detoks bir içecek olarak tüketilebiliyor. Özel bir teknikle, espresso severler için bol köpüklü kahve deneyimini sunan Latte Freddo, Cappucino Freddo ve Espresso Freddo da lezzetleriyle alışkanlık yapıyor.

Tatlı içeceklerden hoşlananlara hitap eden Cheesecake ve Cookie’li Cafe Latteler, gerçek cheesecake ve cookie kullanılarak hazırlanıyor. Her iki içeceğinde tüm aroması doğal olarak ürünlerden geliyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği Smoothie’ler ve Milkshake’ler ise Kahve Dünyası’nın kendi üretimi olan dondurmalarla hazırlanıyor. Smoothie’lerin içeriğinde light süt ve laktozsuz yoğurtla Kahve Dünyası mağazalarında günlük taze olarak üretilen Froyo ve gerçek meyveler bulunuyor. Milkshake’ler yine Kahve Dünyası’nın kendi üretimi olan ve yılın 12 ayı boyunca mağazalarında servis ettiği dondurmalarla hazırlanıyor.