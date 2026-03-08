Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Kadriye Olgar, Tuzlalı kadınlarla bir araya geldi.



Tuzla Yaşam Aydınlı Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Toplumda Neden Güçlü Kadın?” başlıklı etkinlikte Olgar, kadınların hayatın her alanındaki gücünü ve üretkenliğini anlattı.



Yoğun katılımın olduğu söyleşide ilham veren paylaşımlar yapan Olgar, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Kadınların büyük ilgi gösterdiği ve ‘Ürettiğin kadar mutlusun’ sloganıyla sona eren etkinlik, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.